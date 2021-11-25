Россия и Беларусь будут активнее сотрудничать в спортивной сфере

России и Республика Беларусь будут более плотно сотрудничать в спортивной сфере, проводить совместные тренировочные мероприятия и организовывать участие сборных команд двух стран в крупнейших международных спортивных мероприятиях. Об этом договорились участники совместного заседания коллегий Министерства спорта Российской Федерации и Министерства спорта и туризма Республики Беларусь, которое прошло в Санкт-Петербурге.

Участники заседания рассмотрели продвижение совместных подходов в области борьбы с допингом в спорте, сотрудничество в сфере спортивной науки и образования, развитие физической культуры и массового спорта, совершенствование механизмов государственно-частного партнерства при создании спортивной инфраструктуры.

Одной из тем стало представление проекта концепции программы Союзного государства "Создание цифровой платформы диагностики спортивно одаренных детей по интегрированным показателям опорных взаимодействий и двигательно-координационных способностей". Она уже согласована на уровне профильных министерств России и Беларуси, а также Минтруда и Минфина Республики Беларусь, Государственного комитета по науке и технологиям и предполагает разработку и внедрение систем, которые будут улучшать координацию молодых спортсменов за счет использования инновационных технологий ранней диагностики и коррекции функциональных нарушений опорно-двигательного аппарата.

Как подчеркнул, открывая коллегию, министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин, только комплексный, научный, методический, системный подход к работе способен обеспечить достижение тех спортивных результатов, на которые рассчитывают Россия и Беларусь. "Мы понимаем, насколько непростой период подготовки к Олимпиаде в Пекине, и в этом отношении Россия готова взаимодействовать с Республикой Беларусь через спортивные федерации, непосредственно по линии министерства спорта - через проведение научных исследований, медицинского обеспечения, реализацию совместных программ в области спорта", - рассказал он.

Олег Матыцин также отметил неослабное внимание к спортивной сфере со стороны Государственного секретаря Союзного государства Дмитрия Мезенцева. "Мы чувствуем его поддержку и внимание к вопросам развития физической культуры и спорта", - рассказал министр, передавал собравшимся слова приветствия и благодарности от Государственного секретаря.

В свою очередь, министр спорта и туризма Республики Беларусь Сергей Ковальчук констатировал большой потенциал у российских и белорусских спортсменов, заметив, что "нам важно выстроить правильную стратегию, правильно двигаться, правильно развиваться".

"Мы хорошо взаимодействуем в вопросах образования, науки, медицины, организации и проведения спортивных мероприятий, но поле деятельности намного больше, мы только на начальном пути", - резюмировал он.