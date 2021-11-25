Стало известно состояние пострадавших в ДТП в Карелии

Стало известно состояние шестерых пострадавших, которые накануне попали в аварию на трассе А-121 "Сортавала". Им оказали медицинскую помощь и рекомендовали амбулаторное лечение.

Напомним, в среду в Питкярантском районе съехал в кювет и опрокинулся набок пассажирский автобус, в котором ехали 34 туриста, два водителя и экскурсовод. Все туристы - студенты из Крыма. Как сообщил на своей странице в соцсети министр здравоохранения республики Михаил Охлопков, среди пострадавших четыре 19-летних девушки, 20-летний молодой человек и 35-летний житель Санкт-Петербурга.

Травмы у молодых людей легкие, им оказали необходимую помощь. Михаил Охлопков находится на прямой связи с главой департамента здравоохранения Севастополя Виталием Денисовым.

В Госавтоинспекции Карелии добавили: предварительная проверка показала, что автобус оснащен электронным тахографом, в использовании которого соблюдены все требования ПДД РФ. Нарушений режима труда и отдыха водителей, скоростного режима не установлено. Путевые документы в наличии, проведен предрейсовый контроль технического состояния транспортного средства и медицинский осмотр водителей.

Проводится проверка, устанавливаются обстоятельства ЧП.