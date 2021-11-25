В Ленобласти намерены ввести обязательную вакцинацию для студентов и 60+

Руководитель регионального Роспотребнадзора Ольга Историк на заседании областного правительства объявила, что для жителей старше 60 лет и людей с хроническими заболеваниями, а также для студентов вузов и колледжей старше 18 лет вводится обязательная вакцинация. По ее словам, в регионе в настоящее время вакцинировано 50 процентов жителей старше 60 лет. Хотя в этой группе населения летальность наибольшая, и последствия отстроченной вакцинации в этой группе населения особенно видны.

- Мною внесено постановление о дополнении внесения изменений в постановление о вакцинации. В первую очередь оно касается лиц, достигших 60-летнего возраста и страдающих хроническими заболеваниями и не имеющих медотводов. А также добавлены студенты старше 18 лет, - отметила она.

На заседании прозвучал вопрос, а как же быть с госслужащими. Многие из них - люди солидные и давно отметили 60-летние юбилеи. Главный санитарный врач Ленобласти ответила жестко - обязательная вакцинация госслужащих в регионе была введена еще 12 октября. Первым компонентом вакцины к 1 ноября обязаны были привиться не менее 80 процентов чиновников региона, причем не имеет значения, сколько им лет. "Федеральные госслужащие, те, которые осуществляют свою деятельность, расположенную на территории Ленбласти, так же, как и другие госслужащие, естественно, должны быть вакцинированы", - ответила Ольга Историк. Совершеннолетние студенты также должны вакцинированы независимо от того, по какой форме они обучаются, в очной или, например, в вечерней.

В момент выхода номера в печать постановление регионального управления Роспотребнадзора еще не было обнародовано, но Ольга Историк заявила, что документ уже готов.