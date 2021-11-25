В Ленобласти семь человек пострадали в ДТП с автобусом

В Лужском районе Ленинградской области семь пассажиров автобуса пострадали в ДТП, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление МВД.

По предварительным данным, у поселка Оредеж в автобус въехал автомобиль Toyota. За рулем иномарки находилась 53-летняя женщина, судя по всему, она не справилась с управлением и машину выбросило на встречную полосу.

В автобусе в момент происшествия находилось 15 человек, включая водителя. Всех семерых пострадавших доставили в ближайшую больницу, остальные пассажиры отделали ссадинами. Их отпустили домой.