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25.11.2021 18:46
Рубрика: Общество

В Петербурге на новогодние каникулы введут дополнительные ограничения

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Петербурге с 27 декабря по 9 января будут вводиться дополнительные антиковидные ограничения. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Фото: iStock
В Петербурге введение QR-кодов в магазинах и кафе перенесли на 27 декабря

Какие это будут ограничения, пока не определено. Органам исполнительной власти дано поручение проработать эти меры. Но известно, что коснутся они точек общепита, торговли, досуга, развлечений, культуры.

Также уже подписано постановление о том, что с 27 декабря заселиться в гостиницу в Петербурге можно на основании QR-кода о вакцинации или перенесенном заболевании или же справки из медучреждения, которые это подтверждают. Принимаются и ПЦР-тесты, но постояльцам им придется сдавать их раз в три дня.

Стоит отметить, что сейчас антиковидные документы в Петербурге требуется предъявлять при посещении всех учреждений культуры и спорта. С 1 декабря это требование должно было распространиться и на непродовольственную розницу и общепит. Но в Смольном перенесли введение этой меры до 27 декабря.

Также в релизе Смольного отмечается, что ограничительные меры в Петербурге будут продлены до 31 декабря, речь идет не об особых запретах, которые введут на праздники, а о том, что стало уже рутиной. Например, до конца января горожане должны носить маски в общественных местах и соблюдать социальную дистанцию.

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