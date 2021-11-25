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25.11.2021 16:44
Рубрика: Общество

В Петербурге закрасили граффити с портретом Достоевского

Текст: Татьяна Тюменева (Санкт-Петербург)

Портрета Достоевского, украшавшего стену дома №8 на Кузнечном переулке в Санкт-Петербурге, теперь больше нет: его закрасили коммунальные службы.

Фото: instagram.com/antikvarchik_antik
Почему одна жалоба может решить судьбу граффити на доме в Петербурге

Образ был достаточно реалистичным и ценился многими поклонниками творчества Федора Михайловича. Особенно граффити было популярным у молодого поколения. В соцсетях люди сразу стали жаловаться и задавать вопрос: "Почему портрет Достоевского исчез, да еще сразу после того, как вся страна отметила 200-летие со дня рождения великого писателя?".

Как пояснили "РГ" в ЖКС №2 Центрального района, мера была вынужденная. "Мы периодически сталкиваемся с тем, что даже на очень красивых граффитти, которые, поверьте, очень жаль закрашивать, появляются не просто нецензурные надписи, а экстремистские призывы, адреса для приобретения наркотических веществ. Все это противозаконно. Такая же история была с портретом Достоевского", - сказала замдиректора по санитарии ЖКС №2 Наталья Полуянская.

Она также напомнила, что в соответствии с действующим законодательством управляющая организация обязана содержать дома, находящиеся в управлении, в надлежащем состоянии, в том числе фасады многоквартирных домов. В противном случае организацию могут оштрафовать, причем на очень приличную сумму.

Отметим, что проблема со стрит-артом в городе давняя. Уже запущен проект по созданию специальных, согласованных со всеми службами, участков как раз для нанесения граффити. Однако если и там появится запрещенная информация, и такие рисунки вынуждены будут ликвидировать.

Зато в том же Кузнечном переулке, на брандмауэре дома, в котором расположен музей Достоевского, есть совершенно официальная световая инсталляция - портрет писателя. Она никак не портит общий вид, и на ней невозможно сделать дополнительные надписи.

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