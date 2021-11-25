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25.11.2021 10:55
Рубрика: Власть

Алексей Логвиненко: В экономику Ростова инвестировано 60 млрд рублей

Текст: Валерий Николаев
Повышение инвестиционной привлекательности Ростова-на-Дону является одним из приоритетных направлений работы администрации города. Ярким примером комфортной бизнес-среды является завод по производству высокобарьерной пленки для пищевой упаковки. Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко посетил предприятие.
Фото: Пресс-служба администрации Ростова-на-Дону Фото: Пресс-служба администрации Ростова-на-Дону
Фото: Пресс-служба администрации Ростова-на-Дону
Фото: Пресс-служба администрации Ростова-на-Дону
Алексей Логвиненко: Будем развивать цифровой канал общения с ростовчанами

"Летом, несмотря на экономические сложности, вызванные пандемией, была запущена первая линия производства. В течение четырех лет планируется расширение мощностей предприятия. Будут установлены еще две линии общей мощностью 6,3 тысяч тонн продукции в год. Предполагаемый объем инвестиций более 2 миллиардов рублей. На заводе создано 70 рабочих мест, и более 50 появятся, когда проект будет полностью реализован", - отметил в Instagram Алексей Логвиненко.

Отличительная особенность производства - экологичность. Это единственный производитель повторно перерабатываемой пластиковой пленки. В производстве не используются токсичные химикаты, отсутствуют выбросы вредных веществ в атмосферу, на выпуск одной тонны продукции используется в 19 раз меньше пресной воды, чем в других технологиях.

"Создание благоприятных условий для бизнеса - наша первостепенная задача. Благодаря инвестициям экономика города становится крепкой и устойчивой: развивается промышленность, появляются новые рабочие места, растет объем налоговых отчислений в бюджет. Все это напрямую влияет на качество жизни каждого ростовчанина", - отметил Логвиненко.

В инвестиционном портфеле администрации города находится 54 проекта на сумму 264 миллиарда рублей. За шесть месяцев 2021 года общий объем инвестиций составил 60 миллиардов рублей. При этом темп роста - 128 процентов.

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