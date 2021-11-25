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25.11.2021 18:32
Рубрика: Экономика

Эксперты рассказали о ценах на популярном российском горнолыжном курорте

Текст: Евгений Гайва

Стоимость размещения на новогодних праздниках на одном из самых популярных из российских горнолыжных курортах - Красной Поляне в горном кластере Сочи - выросла до 6% по сравнению с прошлым годом. Об этом рассказали "РГ" представители туриндустрии.

Фото: iStock
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В этом зимнем сезоне туристы в среднем платят за ночь в трехзвездочном отеле на Красной Поляне по 6,4 тысячи рублей, указывает представитель агрегатора Ostrovok.ru. Годом ранее средний чек составлял 6 тысяч рублей, то есть цены выросли на 6%. Ночь в четырехзвездочном отеле в среднем сейчас бронируют за 19 тысяч рублей, а годом ранее - за 18,5 тысячи рублей, рост составил 3%.

Красную Поляну сейчас бронируют активнее всего, но пока всплесков по среднесуточной стоимости на этом направлении мы не видим, говорят в компании.

Как пояснил представитель одного из крупных туристических объектов на Красной Поляне, пандемия коронавируса в целом повлияла на ценообразование в отрасли в сторону увеличения стоимости туристических услуг. Операционные расходы отелей выросли за счет увеличения фонда оплаты труда, стоимости продуктов питания, строительных материалов и коммунальных услуг, а также из-за введение дополнительных санитарных требований.

Но основной всплеск цен произошел в 2020 году, когда стоимость размещения в отелях выросла в пределах до 30% по сравнению с 2019 годом. Повлиял резко выросший спрос на российский курорт в ситуации закрытых границ и повсеместных ограничений. Зимой 2019 года спрос на отечественные горнолыжные курорты был заметно ниже, поскольку был открыт ряд зарубежных направлений причем не только горнолыжных, но и пляжных, заметил представитель турбизнеса.

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