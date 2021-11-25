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25.11.2021 12:02
Рубрика: Власть

Глава Адыгеи принял участие в заседании Совета при полпреде президента в ЮФО

Текст: Олег Сергеев (Адыгея)
Под председательством Владимира Устинова состоялось заседание Совета при полномочном представителе президента в Южном федеральном округе.
Фото: Алексей Гусев Фото: Алексей Гусев
Фото: Алексей Гусев

Мероприятие прошло в режиме видеоконференции, Адыгею на нем представлял глава республики Мурат Кумпилов.

Фото: Алексей Гусев
Адыгея отмечена дипломом Правительства РФ за реализацию нацпроекта

Также от региона участие в совещании приняли главный федеральный инспектор аппарата полпреда президента в ЮФО по РА Сергей Дрокин, руководитель администрации главы РА и Кабинета министров республики Владимир Свеженец, руководители отраслевых министерств и правоохранительных органов.

Основной темой обсуждения стала эффективность реализации в субъектах ЮФО национальных и федеральных проектов.

"Среди важных направлений социальной политики страны в Южном федеральном округе - реализация национальных проектов "Демография", "Образование", "Здравоохранение", "Экология", "Жилье и городская среда" как наиболее социально значимых и влияющих на качество жизни людей. На их финансирование в этом году в округе предусмотрены средства в размере почти 125 миллиардов рублей", - сказал Владимир Устинов, открывая совещание.

Как подчеркнул полпред, за девять месяцев текущего года освоено более 63 миллиардов рублей - почти 51 процент от общего объема средств. Наибольшие результаты исполнения нацпроектов достигнуты в Адыгее (64 процента) и Волгоградской области (62 процента).

Основными факторами, снижающими уровень качества или эффективность выполнения нацпроектов в регионах ЮФО, по мнению Владимира Устинова, являются несоблюдение сроков исполнения обязательств по контрактам, неправомерное расходование средств, несоблюдение законодательства при проведении закупок.

Об эффективности мер, направленных на предупреждение и пресечение правонарушений, в ходе выполнения национальных и федеральных проектов в Южном федеральном округе доложили представители органов правоохранительного блока.

Далее с информацией о ходе реализации нацпроектов в регионах выступили главы субъектов округа.

Отметим, в Адыгее реализуются 43 региональных проекта в рамках 11 национальных проектов. Кроме того, в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" идет развитие туристической инфраструктуры республики.

Суммарный объем финансирования мероприятий нацпроектов в текущем году составляет 5,76 миллиарда рублей, кассовое исполнение - 4,58 миллиарда.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Адыгея Республика Адыгея

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