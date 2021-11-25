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25.11.2021 11:56
Рубрика: Общество

Инструкторы "Розы Хутор" первыми в России прошли сертификацию для обучения детей

Текст: Виктория Королева (Краснодарский край)
Инструкторы сочинского горного курорта "Роза Хутор" первыми в стране успешно прошли новую программу подготовки детских инструкторов по горнолыжному спорту и сноуборду Национальной Лиги инструкторов (НЛИ).
Фото: Пресс-служба курорта "Роза Хутор" Фото: Пресс-служба курорта "Роза Хутор"
Фото: Пресс-служба курорта "Роза Хутор"

Они сдали экзамены и получили соответствующие удостоверения, которые подтверждают их квалификацию как специалистов по обучению детей катанию на горных лыжах или сноуборде. Национальная Лига инструкторов ведет профессиональную подготовку специалистов по обучению детей в соответствии с международными стандартами International Ski Instructors Association (ISIA).

Фото: Пресс-служба курорта "Роза Хутор"
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Новая программа НЛИ включает четыре курса, каждый из которых посвящен конкретному аспекту деятельности детского инструктора. Основной офлайн-курс "Методика обучения детей катанию на горных лыжах/сноуборде: базовый уровень" подробно рассматривает практическую работу на склоне, начиная от развивающих игр для детей без лыж и заканчивая карвинговым поворотом начального уровня для детей. Остальные три курса программы проходят дистанционно и обеспечивают специалистов теоретическими знаниями: представлением об особенностях психологии и физиологии детей разного возраста, а также о вариантах игровых приемов на занятиях с детьми.

"В своей деятельности мы уделяем большое внимание обучению детей, поэтому совершенствование и профессиональный рост наших специалистов имеют серьезное значение. Работа с детьми - это не только теория и навыки, ведь, чтобы по-настоящему заинтересовать ребенка, - необходима игра, веселые задания, специальное игровое оборудование и главное обеспечение безопасности", - отмечает руководитель Службы инструкторов курорта "Роза Хутор" Анна Тигушкина.

В зимний сезон на курорте "Роза Хутор" работает горнолыжный клуб "Егорка", где проходят обучение дети с трех до 12 лет. По словам Анны Тигушкиной, "благодаря новым знаниям инструкторов, полученным в ходе программы НЛИ, знакомство наших маленьких гостей курорта с горными лыжами будет проходить под присмотром сертифицированных специалистов, обладающих знаниями, техническими умениями и навыками по осознанной и качественной работе именно с детьми".

Свои первые шаги в горнолыжном клубе "Егорка" ребята делают на специально оборудованном склоне, на котором обучаются только дети, с "волшебным ковром", веселыми препятствиями для отработки навыков. Инструкторы "Егорки" подбирают лыжи, ботинки, шлем индивидуально для каждого ученика школы. Оборудование выдается на время обучения, что очень удобно: родителям не нужно заранее заботиться о снаряжении.

Для самых маленьких горнолыжников предусмотрена программа на один час, а ребята постарше могут провести целый день, катаясь и играя. Предусмотрены также специальные программы на три или пять дней, где, помимо обучения катанию на лыжах, дети посещают тюбинг, Хаски-хутор, мастер-классы, где и познают секреты райдеров. В "Егорке" на групповых занятиях дети обучаются в соответствии со своим уровнем катания, но есть и индивидуальные занятия. Каждый воспитанник клуба становится обладателем сертификата и призов, потому что "Егорка" - это веселые горнолыжные каникулы.

Забронировать занятие в Горнолыжном клубе "Егорка" курорта "Роза Хутор" можно еще до старта зимнего сезона.

В регионах Общество Ежедневник Образ жизни Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Роза хутор: 10 ярких лет вместе!

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