Кубань и Нидерланды решили создать первый научный центр по сельскому хозяйству

Перспективы сотрудничества с послом Королевства Нидерланды в России Хиллесом Бесхоором Плухом обсудили на выставке "Югагро", эта инициатива положительно скажется на инновационной деятельности в Краснодарском крае

"Кубань - один из сильнейших регионов РФ по развитию аграрной науки, работы с учеными по производству сельхозпродукции. Нам интересен опыт Нидерландов как одного из самых передовых мировых лидеров по разработке агротехнологий. Создание совместного научного центра по сельскому хозяйству будет полезно для обмена опытом и развития приоритетных направлений - садоводства, животноводства, переработки, семеноводства", - сообщили в министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края.

Хиллес Бесхоор Плух подчеркнул, что в Нидерландах технологиям уделяют особое внимание. По его словам, в стране существует так называемый "золотой треугольник" - в производственном процессе налажено тесное взаимодействие между бизнесом, властью и наукой.

- Нас заинтересовало предложение о создании совместного научного центра по сельскохозяйственной науке на Кубани, это будет действительно полезно всем сторонам, - сказал посол.

Для проработки этого вопроса создадут рабочую группу.