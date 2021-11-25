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01.12.2021 09:45
Рубрика: Власть

Кубань и Нидерланды решили создать первый научный центр по сельскому хозяйству

Текст: Виктория Королева (Краснодарский край)
Перспективы сотрудничества с послом Королевства Нидерланды в России Хиллесом Бесхоором Плухом обсудили на выставке "Югагро", эта инициатива положительно скажется на инновационной деятельности в Краснодарском крае
Фото: Олег Сергеев Фото: Олег Сергеев
Фото: Олег Сергеев

"Кубань - один из сильнейших регионов РФ по развитию аграрной науки, работы с учеными по производству сельхозпродукции. Нам интересен опыт Нидерландов как одного из самых передовых мировых лидеров по разработке агротехнологий. Создание совместного научного центра по сельскому хозяйству будет полезно для обмена опытом и развития приоритетных направлений - садоводства, животноводства, переработки, семеноводства", - сообщили в министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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Хиллес Бесхоор Плух подчеркнул, что в Нидерландах технологиям уделяют особое внимание. По его словам, в стране существует так называемый "золотой треугольник" - в производственном процессе налажено тесное взаимодействие между бизнесом, властью и наукой.

- Нас заинтересовало предложение о создании совместного научного центра по сельскохозяйственной науке на Кубани, это будет действительно полезно всем сторонам, - сказал посол.

Для проработки этого вопроса создадут рабочую группу.

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