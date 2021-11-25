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25.11.2021 21:15
Рубрика: Экономика

На Кубани предложили продлить программу детского кешбэка на 2022 год

Текст: Ирина Белова ("Российская газета", Краснодарский край)
Российская газета - Федеральный выпуск № 269(8620)
В Краснодарском крае, одном из ключевых регионов в оздоровлении детей, предложили продлить программу детского кешбэка на следующий год и включить в нацпроект "Туризм и индустрия гостеприимства" направление детского отдыха. Эти и другие темы обсуждались в Анапе на совещании по вопросам модернизации объектов инфраструктуры, предназначенных для отдыха и оздоровления детей, при участии министра просвещения РФ Сергея Кравцова.

По словам губернатора Кубани Вениамина Кондратьева, сейчас большинство лагерей частные, а детский отдых - не самый рентабельный бизнес, поэтому собственники не могут самостоятельно поддерживать и развивать существующую инфраструктуру в полном объеме.

Фото: Пресс-служба администрации Кубани
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- В этом году мы предусмотрели 2,3 миллиарда рублей на подготовку лагерей и санаториев к летнему сезону, - сказал глава региона. - В результате смогли принять 220 тысяч ребят со всей страны. Но чтобы полностью решить вопрос с инфраструктурой, необходим больший объем финансирования. А это обременительно для краевого бюджета. Поэтому предлагаем внести детский отдых в отдельное направление нацпроекта по туризму, что позволит дополнительно привлекать федеральные деньги.

Кроме того, он отметил, что на месте детских лагерей открывают отели, гостиницы, кафе и другие объекты (например, впервые в проекте Генплана Анапы территория детских лагерей отнесена к особой зоне, которая исключает возможность размещения иных объектов), и предложил на федеральном уровне рассмотреть возможность введения запрета на изменение целевого назначения участков под детскими лагерями и санаториями.

Также Кондратьев призвал предусмотреть налоговые льготы предприятиям, которые отправляют детей сотрудников на отдых в межсезонье, это поможет частным детским здравницам увеличить загрузку и сохранить работоспособность. Кстати, в регионе уже предусмотрели меры поддержки: выделили средства на ремонт и снизили ставку по налогу на имущество. Сейчас нужно вводить новые преференции, чтобы обеспечить им полноценную загрузку круглый год.

Кубанский губернатор Вениамин Кондратьев предложил включить в нацпроект "Туризм и индустрия гостеприимства" направление детского отдыха 

Всего в Краснодарском крае действуют 108 детских здравниц, средняя загрузка которых в межсезонье не превышает 50 процентов. В этом году в России по программе детского кешбэка, действовавшей с 25 мая до 31 августа 2021 года, отдохнули 384 тысячи детей.

Между тем

Пока ребята только собираются путешествовать, российский Дед Мороз сам отправится к детям, в том числе и в города Кубани. А поедет он на специальном железнодорожном экспрессе. И уже запустили уникальный проект "Поезд Деда Мороза". Начнет свое сказочное путешествие зимний волшебник с вологодского города Великий Устюг, где находится его официальная резиденция. 5 декабря поезд отправится на побережье Черного моря. Потом он снова поедет в северном направлении, делая остановки в разных городах.

Передвижная резиденция Деда Мороза состоит из девяти украшенных вагонов. Три из них - для проживания персонала и бригады аниматоров, еще в двух, выполненных в ретростиле, будет проходить анимационная программа во время стоянок. Также в состав входят вагон-резиденция Деда Мороза с его спальней, два вагона-ресторана и вагон-лавка, где можно приобрести сувениры от Дедушки Мороза или отправить ему письмо. А в вагонах-ресторанах будет работать кухня, где повара приготовят настоящие северные блюда по рецепту Деда Мороза.

- Я проеду больше 13 тысяч километров, заеду в 36 городов, чтобы жители России почувствовали приближение Нового года. Все желающие могут прийти на встречу со мной, побывать в новогодней сказке, - заявил российский Дед Мороз.

Подготовила Светлана Цыганкова, Вологда

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