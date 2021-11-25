На Кубани реализуется 15 проектов, по которым земля предоставлена без торгов

Предоставление земельных участков инвесторам без проведения торгов - мера государственной поддержки, действующая на территории Краснодарского края.

Это нефинансовая мера государственной поддержки - предоставление земельных участков без проведения торгов для размещения масштабных инвестиционных проектов, объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения.

"По состоянию на текущую дату реализовано и реализуется 15 инвестиционных проектов и объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, по которым были предоставлены земельные участки без проведения торгов. Общий объем инвестиций по указанным проектам оценивается более чем в 50 миллиардов рублей", - уточнили в департаменте инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края.

По результатам реализации масштабных проектов в таких сферах, как потребительские услуги, курорты и туризм, транспорт, топливно-энергетический комплекс, культура, спорт, планируется к созданию более 600 новых рабочих мест.

Правом на получение земельного участка без проведения торгов могут воспользоваться юридические лица, планирующие к размещению масштабные инвестиционные проекты, объекты социально-культурного или коммунально-бытового назначения, соответствующие критериям, установленным законом Краснодарского края.