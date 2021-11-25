Начальника полигона Капустин Яр посадили под домашний арест

В четверг стало известно, что 235-й гарнизонный военный суд отправил на два месяца под домашний арест начальника Государственного центрального межвидового полигона Минобороны РФ Капустин Яр генерал-майора Олега Кислова. Его подозревают в получении взяток.

В поле зрения военных правоохранителей генерал попал в процессе расследования другого уголовного дела. Оно было заведено по факту хищения 300 тонн топлива на общую сумму более 2 млн рублей. В преступлении оказался замешан теперь уже бывший начальник 161-й школы техников Ракетных войск стратегического назначения полковник Алексей Прудникова.

Его обвинили в том, что с октября 2019 по декабрь 2020 года в городе Знаменске Астраханской области за безвозмездную передачу ООО "Я-Автодизель" нефтепродуктов, хранившихся на территории 161-й школы техников РВСН, и обеспечение беспрепятственного доступа к месту хранения топлива работников и автотранспорта указанного общества, полковник получил от его руководителей взятку на общую сумму 1 900 тысяч рублей. Об этом сказано в материалах уголовного дела, с которыми познакомились в ТАСС.

Прудникова задержали и предъявили обвинение по части 6 статьи 290 УК РФ за получение взятки в особо крупном размере. Следствие полагает, что в результате его действий было похищено как минимум 300 тонн топлива, и ущерб от этого составил не менее 2 млн 138 тыс. 160 рублей. Опасаясь, что полковник может скрыться или уничтожить доказательства по делу, суд отправил его за решетку. Но затем изменил меру пресечения на домашний арест. Это случилось после того, как Прудников признал свою вину и согласился сотрудничать с военными правоохранителями.

Вот тут в деле о хищении топлива и начал фигурировать генерал Кислов. На одном из допросов Прудников рассказал о трех эпизодах взяток с участием начальника Государственного центрального межвидового полигона. На основании этих показаний следствие вышло в суд с ходатайством об аресте генерала. 235-й гарнизонный военный суд ходатайство удовлетворил. Но отправил генерала Кислова не за решетку, а под домашний арест.