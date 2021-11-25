СК ужесточил статью в деле о нападении на охранника в Краснодаре

Уголовное дело против 25-летнего мужчины, напавшего на охранника ночного клуба в Краснодаре, изъято у полиции сотрудниками краевого следственного управления СК. Как сообщили в пресс-службе ведомства, сделано это из-за общественного резонанса, который вызвала дерзость преступления. Также уголовное дело переквалифицировали с умышленного причинения тяжкого вреда здоровью на покушение на убийство.

- Накануне в СМИ была размещена видеозапись, на которой приезжий на одной из улиц краевого центра наносит удар острым предметом в шею охранника ночного клуба. Получив материалы уголовного дела, следователем территориального следственного отдела действия фигуранта переквалифицированы на более тяжкую статью - "покушение на убийство". Сегодня ему предъявлено соответствующее обвинение, - говорится в сообщении следственного управления СК по региону.

Инцидент произошел ночью 21 ноября в центре Краснодара, на пересечении улиц Красноармейской и Чапаева. Охранник ночного клуба и обвиняемый начали оскорблять друг друга, после этого фигурант уголовного дела ушел. Чуть позже он вернулся и острым предметом ударил охранника в шею, а затем сбежал. Жизнь сотрудника ночного клуба удалось спасти лишь благодаря быстро прибывшим медикам. Сейчас пострадавший находится в больнице.

Сегодня суд принял решение заключить обвиняемого под стражу на время следствия. Специалисты сейчас собирают улики. Также, по версии правоохранителей, мужчина мог находиться в России незаконно.