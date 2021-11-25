В Алуште водитель и пассажир иномарки погибли в ДТП

На автодороге Алушта - Ялта в районе Шархинского моста произошло ДТП с участием легкового автомобиля Hyundai Accent. Жертвами аварии стали два человека, сообщили в пресс-служба МВД по Республике Крым.

По данным инспекторов УГИБДД, Hyundai ехал из Ялты в Алушту, вылетел на "встречку", иномарку занесло, и она вылетела на обочину дороги, где врезалась в опору линии электропередачи.

- По предварительным данным, в результате ДТП погиб 39-летний водитель и 44-летний пассажир переднего сидения, - уточнили в МВД. - Еще два человека госпитализированы в Алуштинскую центральную городскую больницу.

Пострадавших спасателям пришлось деблокировать при помощи гидравлического инструмента. Обстоятельства ДТП выясняют сотрудники полиции.