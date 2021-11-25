В Калмыкии произошла вспышка вирусной инфекции среди детей

Более 1300 детей в возрасти от семи до 14 лет в Элисте заболели вирусной инфекцией с признаками ОРВИ. Как сообщил главный санитарный врач Республики Калмыкия Джангар Санджиев, сейчас специалисты регионального управления Роспотребнадзора выясняют этиологию вспышки. Точный диагноз будет определен после лабораторных исследований. Но, скорее всего, это энтеровирус

"Вирус имеет разнообразную клиническую картину и может развиться в серозный менингит, как это было в 2001 году. Хорошо известен возбудитель энтеровирусной инфекции - вирус Коксаки, который сопровождается герпетической ангиной, высыпаниями на слизистых тканях, ступнях и ладонях, - отметил Санджиев. - В республике мы неоднократно сталкивались с энтеровирусом. Проблема в том, что ранее сезонный характер болезни связывали со временем созревания клубники или после поездок семей с отдыха на Черное море. Нынешний вирус, скорее всего, завозной, его распространение из Элисты по республике - вопрос времени".

К слову, в среду первый заместитель министра здравоохранения Калмыкии Булат Сараев и главный санитарный врач региона Джангар Санджиев провели прямой эфир по теме сезонных болезней. Было отмечено, что число обращений в детскую поликлинику о повышении температуры выросло вдвое. Из-за этого было решено открыть еще один фильтр-бокс на восьмом микрорайоне Элисты и увеличить бригады неотложной помощи.

"В школах, где не соблюдаются санитарно-эпидемиологические требования, будут приняты самые жесткие меры", - сообщил министр здравоохранения.