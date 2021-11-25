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25.11.2021 19:00
Рубрика: Власть

В Севастополе утвердили критерии реновации жилья

Текст: Юлия Крымова (Севастополь)
Правительство Севастополя утвердило порядок комплексного развития территорий (КРТ). Согласно документу, в границы КРТ могут включить многоквартирные дома, физический износ которых превышает 60 процентов, но при этом дома не должны быть признаны аварийными или подлежащими сносу.
Фото: Крымова Юлия/РГ Фото: Крымова Юлия/РГ
Фото: Крымова Юлия/РГ

Кроме этого, под реновацию могут попасть построенные до 1980 года многоквартирные дома высотой до четырех этажей, имеющие деревянные перекрытия либо стены из дерева, кирпича, камня, железобетона, а также деревянные бараки любой этажности. Еще одна категория - это дома, в которых отсутствует хотя бы одна из централизованных систем инженерно-технического обеспечения: водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, кроме местных и индивидуальных систем.

Фото: Мария Орлова/ РГ
В Севастополе нашли 920 гектаров земли для строительства жилья

По словам директора департамента архитектуры и градостроительства Севастополя Максима Жукалова, кварталы индивидуальной жилой застройки не могут подлежать комплексному развитию. Однако частные дома могут изъять, если они окажутся в границах квартала КРТ и отвечают одному из критериев: аварийность, непригодность для проживания, высокий процент износа, а также отсутствие любой из систем инженерно-технического обеспечения, включая отсутствие скважин, септиков и так далее.

Жукалов добавил, что при обсуждении проекта в Заксобрании возникло много вопросов по поводу критериев, которым должны соответствовать МКД и ИЖС. В результате критерии были отчасти изменены.

Чтобы многоквартирный дом включили в реновацию, ее должны поддержать две трети собственников жилых помещений на общем собрании. А для исключения дома из комплексного развития территории будет достаточно одной трети голосов.

Утверждены также формулы расчетов между застройщиком и собственниками жилья, если при реновации жильцам предоставят квартиру большей площади.

Жукалов отметил, что Градостроительный кодекс РФ устанавливает четыре вида комплексного развития территории: для жилой и нежилой застройки, незастроенных территорий, а также развитие территорий по инициативе правообладателя. Решение по первым трем будет принимать правительство Севастополя после одобрения Градостроительным советом.

По словам губернатора Михаила Развожаева, в Севастополе прежде всего идет речь о застройке территорий по инициативе правообладателя. Ранее в городе были выделены семь крупных незастроенных зон общей площадью 920 гектаров, которые принадлежат разным собственникам. Благодаря принятому документу они смогут реализовать проекты комплексного развития территорий, считает губернатор. Однако реновация жилой застройки также отныне возможна.

- Законодательно появилась возможность подвергнуть ветхие кварталы КРТ, а люди получат качественные квартиры от застройщика. Это большой шаг, который упорядочит дальнейшее развитие города, - сказал Развожаев.

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