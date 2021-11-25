Челябинскую компанию наказали за присвоение имени конкурента

Челябинское управление ФАС разрешило спор двух компаний, расквартированных по одному адресу и имеющих схожее до степени смешения коммерческое наименование.

Как уже сообщала "РГ" ("Мимикрия под соседа", "Экономика Уральского округа" от 08.04.2021), в ходе расследования выяснилось, что нарушители намеренно скопировали "вывеску" своего ближайшего конкурента. Обе фирмы располагаются по одному адресу на Троицком тракте в Челябинске, занимаются оптовой продажей металлопроката. При этом одна из них зарегистрировала свое название в 2014 году, а другая, убрав в нем пробелы между словами, - на год позже. Стоит ли говорить, что после этого компании начали путать не только контрагенты, но даже почтовики и контролирующие органы.

Как пояснили в УФАС, законом о защите конкуренции запрещено посягательство на исключительное право индивидуализации юридических лиц. Поэтому нарушитель наказан штрафом в размере 100 тысяч рублей плюс еще 50 тысяч - за непредоставление запрошенной информации в установленный срок, что привело к затягиванию рассмотрения дела.

После безуспешных попыток обжаловать штраф компания выплатила его в полном объеме. Кстати, по требованию антимонопольщиков она сменила название и теперь именуется торговым домом.