Моббер и сейфтизм: На Урале создали толковый словарь модных слов

Филологи Уральского федерального университета создали словарь актуальной лексики.

Среди новых слов - примеры языка СМИ, просторечия, интернет-жаргон, профессионализмы. В издании дается объяснение слов, примеры употребления, сочетаемость с другими единицами речи.

Как рассказали "РГ" в пресс-службе УрФУ, бумажный тираж готовится и появится в течение недели. Впрочем, в Сети уже можно полистать электронную версию книги.

В аннотации сказано, что толковый словарь содержит актуальную для первого двадцатилетия XXI века лексику. Книгу адресовали языковедам, специалистам в области изучения лексики и фразеологии, лексикографии, социологии, культурологии, журналистики.

В числе предполагаемых читателей и обычные люди, которых заинтересовали культурные трансформации общества и процесс обновления лексики.

Например, в справочнике расшифровывается, что такое абьюз, воркшоп, диванные войска, дип-тиктокер, думскроллер, кибергруминг, моббер, сейфтизм и так далее.