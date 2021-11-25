На Южном Урале замедлился рост цен на непродовольственном рынке

В октябре годовая инфляция в непродовольственном секторе замедлилась с 6,5 до 6,3 процента, информируют в Банке России. Одну из основных причин этого регулятор усматривает в снижении мировых цен на золото и древесину к прошлому году, а также переменах на региональном фармацевтическом рынке. В частности, заявляют финансовые аналитики, в области затормозился рост цен на… обручальные кольца. Из-за снижения мировых цен на продукцию деревообработки меньше росли в цене стройматериалы - обрезная доска и ДСП. Усилили позитивную динамику и аптечные сети.

- В октябре продолжилось снижение годовых темпов прироста цен на целый ряд медикаментов, и это произошло из-за расширения объемов предложения присутствующих в регионе фармацевтических компаний, - поясняет управляющая отделением Челябинск Уральского ГУ Банка России Елена Федина. - Кроме того, сработал эффект высокой сравнительной базы, когда в октябре 2020 года во время всплеска заболеваемости цены на лекарства выросли более существенно из-за нехватки медикаментов.

Высокой, однако, продолжает оставаться инфляция в продовольственном сегменте областного рынка. Регулятор фиксирует ее на уровне 8,8 процента (по стране еще выше - 10,9). В качестве причин указываются сокращение урожая картофеля и предложения мяса птицы, а также увеличение издержек аграриев из-за неблагоприятных погодных условий минувшего лета.

В сфере услуг темп прироста цен достиг четырех процентов (в стране - 4,4) из-за увеличения издержек авиаперевозчиков. В целом же, по данным финансового регулятора, инфляция на Южном Урале в октябре составила 6,6 процента. В УрФО она поднялась до отметки 7 процентов, в России - до 8,1.