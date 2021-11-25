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25.11.2021 08:48
Рубрика: Происшествия

На Урале корпорацию оштрафовали за загрязнение почвы

Текст: Светлана Добрынина (Свердловская область)
Российская газета - Экономика УРФО № 268(8619)
Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил иск Уральского межрегионального управления Росприроднадзора о взыскании с корпорации ВСМПО-АВИСМА более 651 миллиона рублей за вред, нанесенный природе.

Это один из крупнейших экологических штрафов, предъявленных промышленникам на Урале. Первые данные об утечках вредных веществ в землю на окраине города Верхняя Салда, где расположено шламохранилище предприятия корпорации, специализирующейся на выпуске изделий из титана, появились после плановой проверки летом 2019 года.

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- В почве зафиксировано превышение допустимых показателей содержания титана в 1,15 раза, цинка и кальция - в 1,2. Площадь загрязненного участка превышает 34 гектара, - сообщила "РГ" начальник отдела правового обеспечения управления Росприроднадзора Анастасия Крыжановская.

Когда-то на этих гектарах рос полноценный лес, но несколько лет назад крупные деревья вырубили. Остались пеньки да мелкая поросль. Территория начала быстро превращаться в болото. По версии экологов, заболачивание и загрязнение происходило еще и оттого, что вода, смешанная с отходами металлургического производства, проникала из расположенного под боком хранилища отходов. Болото быстро превратилось в опасную территорию, на которой, по словам специалистов надзорного ведомства, лучше не собирать ни грибы, ни ягоды.

Добровольно возместить рассчитанную сумму нанесенного природе ущерба в корпорации отказались. В мае нынешнего года начались судебные разбирательства. По нашим данным, представители компании настаивали, что болото образовалось естественным путем, а превышение ПДК металлов характерно для многих территорий промышленного Урала.

- Корпорация не согласна с решением суда и будет обжаловать его в апелляционной инстанции. ВСМПО-АВИСМА строго соблюдает требования законодательства в области охраны окружающей среды, - сообщили "РГ" в пресс-службе компании.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Общество Экология Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область

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