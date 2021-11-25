На Урале оборонные заводы создают технопарки для диверсификации

В Свердловской и Челябинской областях пошли в рост промышленные кластеры, индустриальные и технопарки. Примечательно, что они все чаще базируются на действующих промплощадках, в том числе на предприятиях ОПК, решающих проблему диверсификации. В кооперации крупного бизнеса и субъектов МСП эксперты видят немало плюсов.

В ОЭЗ "Титановая долина" для развития высокотехнологичного бизнеса и его кооперации есть все условия. Фото: Татьяна Андреева/РГ

Индустриальный Екатеринбург, в 1990 годы взявший курс на развитие торговли, банков и сферы услуг, сейчас, кажется, постепенно дрейфует в сторону родных берегов. Промышленность составляет треть оборота всех организаций мегаполиса, и, судя по всему, эта доля будет расти.

- Развитие промышленного сектора Екатеринбурга до 2025 года предполагает его территориальную трансформацию. Согласно проекту генплана города, площадь промзон может увеличиться на 3,5 тысячи гектаров. Уже сегодня свыше 600 гектаров активно осваиваются - это площадки, на которых разворачивается высокотехнологичная промышленность, - сообщил на конференции "Города России 2030" председатель комитета промышленной политики и развития предпринимательства администрации Екатеринбурга Александр Воронин.

Ускорить процесс поможет новый стратегический проект мэрии. С нуля начинать не придется, ведь в городе уже есть промышленные кластеры - приборостроительный, биомедицинский и кластер малой энергетики и машиностроения, а также технопарки и индустриальные парки (парк высоких технологий "Университетский", "Академический", "Про-бизнес-парк" и другие).

Масштабные проекты невозможно осуществить в одиночку - нужно отраслевое объединение, считает президент ассоциации "Уральский кластер "Малая энергетика и машиностроение" Денис Папилин. Задачи этого конкретного кластера - российского масштаба: строительство испытательного центра высоковольтного оборудования и разработка цифровой платформы. Последняя поможет малому бизнесу вывести на рынок новые продукты, крупному - спланировать импортозамещение, а властям - организовать кооперацию внутри регионов и даже между ними.

Заводы, у которых порой простаивают обширные площади, готовы предоставлять малым инновационным компаниям не только свободные цеха, но и оборудование для работы

- Свердловская и Челябинская области обладают высоким промышленным и научным потенциалом, Тюменская с нефтегазовыми округами - крупнейший потребитель высокотехнологичного оборудования, пока в основном иностранного. Здесь мы и видим точку роста предприятий всего УрФО, - уверен Папилин.

По его мнению, роль малого и среднего бизнеса в инновационном развитии недооценена. Плюсы МСБ - клиентоориентированность, маркетинговая гибкость, минусы - низкая финансовая емкость и техническая оснащенность. Кооперация с крупными компаниями позволит использовать плюсы и нивелировать минусы.

Многие промышленные "киты" уже оценили эту перспективу, причем среди них немало оборонных предприятий. Создание и развитие "своих" технопарков помогает им решить поставленную президентом задачу увеличения доли гражданской продукции, которую к 2030 году предстоит довести до 50 процентов. "Мирные" заводы, у которых порой простаивают обширные площади, тоже готовы предоставлять малым инновационным компаниям не только свободные цеха, но и оборудование для работы, к примеру Региональный центр лазерных технологий. Его гендиректор Анатолий Сухов процитировал легендарного руководителя ВСМПО-АВИСМА Владислава Тетюхина, который часто говорил, что "за забором" завода должно размещаться столько же предприятий, сколько на заводе сотрудников. Сегодня, по словам Сухова, корпорация две трети производимого ею титана отправляет на экспорт, тогда как небольшие местные компании могли бы заняться изготовлением продукции высокого передела из этого металла - в рамках особой экономической зоны "Титановая долина".

Челябинские оборонщики подтверждают: на предприятиях ОПК немало свободных площадей, уникальных технологий, большой кадровый и энергетический ресурс. Создание технопарков позволит все это богатство задействовать для решения задачи диверсификации.

- Наше предприятие увидело в этом инструменте огромный потенциал. Технопарк дает возможность создавать свой бизнес на наших площадях и при нашей поддержке: у предприятия большой опыт в привлечении финансирования, регистрации, патентном поиске и т. д., - говорит директор по стратегическому и инновационному развитию челябинского НПО "Электромашина" Леонид Залепухин.

Он рассказал, что, только задумав открытие промышленного технопарка, завод совместно с минпромом региона провел на своей площадке день открытых дверей. Хозяева тогда удивились вниманию потенциальных резидентов - на встречу пришли более 200 человек, все они сетовали на недостаток технологических ресурсов. Предприятие же было готово предоставить их, причем на льготных условиях. Сотрудничество оказалось взаимно полезным: сегодня первый в регионе промышленный парк занимает 240 тысяч квадратных метров. Основные направления его развития - производство систем управления, комплектующих для электротранспорта, беспилотников. Директор технопарка Дмитрий Торопыно уверен, что за такими структурами будущее.

Тем временем

Свердловские промышленники обратились к властям с просьбой увеличить в регионе площади для производственного МСБ и создать единое информационное пространство для развития кооперации малого и крупного бизнеса. По словам Александра Воронина, администрация Екатеринбурга уже сформировала перечень свободных площадей, принадлежащих муниципалитету и местным заводам. Также предполагается организовывать встречи заинтересованных сторон регулярно - пару раз в год или даже ежеквартально.