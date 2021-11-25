По итогам года Югра сохранила позиции в десятке регионов-лидеров России

Югра продолжает прочно удерживать лидерские позиции среди других регионов страны. По всем основным социально-экономическим показателям по итогам года регион входит в первую десятку.

Об этом сообщила сегодня глава региона Наталья Комарова в отчете о работе правительства Югры за 2021 год и обращении к жителям округа, выступая на заседании окружной Думы.

Так, в 2021 году по уровню доходов населения округ находится на седьмом месте, по получаемой жителями средней заработной плате - на восьмом. 29,6 процента югорчан зарабатывают сегодня от 30 до 55 тысяч рублей, 20,8 процента - от 55 до 75, 18,4 процента -от 75 до 100 и 22,2 процента - от 100 до 200 тысяч рублей. Югра занимает шестое место в стране по коэффициенту естественного прироста населения. Однако, по словам Натальи Комаровой, пандемия не могла не сказаться на показателе общей смертности населения. За восемь месяцев 2021 года он увеличился в регионе на 16 процентов.

Отметим, отчет губернатора Югры и обращение к жителям региона - это емкий стратегический документ, который обозначил результаты и задачи по всем направлениям развития региона - от экономики до социальной сферы. Одной из ключевых линий выступления Натальи Комаровой стала реализация национальных проектов в регионе в соответствии с теми целями, которые обозначил перед страной президент.

Так, до конца этого года нуждающиеся югорчане будут расселены с более чем 110 тысяч квадратных метров жилья, признанного аварийным до 1 января 2017 года.

Новое жилье получат 7,7 тысячи человек, при этом в шести муниципальных образованиях будет полностью завершено расселение аварийного жилищного фонда, включенного в реестр до начала 2017 года. Кроме того, в новые квартиры переедут 1,3 тысячи жителей региона из домов, признанных аварийными после 1 января 2017 года.

- По данным Департамента строительства автономного округа, в эксплуатацию будет введено 878 тысяч квадратных метров жилья, - сообщила в своем выступлении Наталья Комарова. - В текущем году восстановлены права 374 дольщиков, построены два наемных дома - в Радужном и Нижневартовске. Планируется отремонтировать 696 многоквартирных домов, в которых проживает 430 тысяч семей.

При этом в регионе сегодня остается всего 129 семей, живущих в балках. Их жилищный вопрос будет решен в ближайшее время, для чего муниципалитеты уже обеспечены ресурсами.

Напомним, одна из важных задач, обозначенных президентом, - подвод газовых сетей к домам жителей. По словам губернатора Югры, уровень газификации природным и попутным нефтяным газом в округе составляет 82,3 процента, что на 11 процентов выше среднего уровня газификации по России - 71,4 процента, но недостаточно, чтобы у каждого нуждающегося югорчанина в доме был газ. Работы в этом направлении будут продолжены.

И еще один показательный факт озвучила Наталья Комарова в ходе сегодняшнего отчета перед жителями: больше двух миллиардов рублей в этом году направили в Югре на реализацию инвестпроектов, не связанных с ТЭК. А это, в частности, создание производства отечественных белковых компонентов для детского питания, возведение цеха по переработке молока, строительство автомобильной дороги Урай - Советский и целый ряд других.

Отметим, в прошлом году общий объем инвестиций в Югре составил триллион рублей.

Подробнее об отчете и обращении Натальи Комаровой к жителям округа, представителям общественных организаций и депутатам Думы, а также о том, как основные посылы губернатора Югры оценивают эксперты и представители общественности, читайте на сайте "РГ" в ближайшее время.