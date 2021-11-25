Почему осенью на Урале возник дефицит на рынке арендного жилья

Новости

В Москве мошенники продали полсотни монет под видом драгоценных 09:50
В Москве блогер справил нужду на стенд с портретом ветерана 09:38
В Дании вновь ввели обязательное использование масок из-за COVID-19 09:33
В МГУ преподавателей без прививки отстранили от занятий со студентами 09:26
При аварии на шахте в Кузбассе погиб один человек 09:23
Собянин: Москве нужно готовиться к любым погодным катаклизмам 09:22
Заметен на коже: назван первый признак диабета 09:20
В Роспотребнадзоре усомнились в самоликвидации штамма "дельта" в Японии 09:18
В Кузбассе после аварии на шахте ищут 49 горняков 09:10
В Швеции начал разрушаться новый разводной мост 08:55
Овечкин установил очередной рекорд результативности 08:45
Собянин выступил за сокращение количества дворников-мигрантов 08:41
Врач Белого дома: Байдену удалили предраковое новообразование 08:36
Гинцбург рассказал о производстве вакцины "Спутник V” 08:23
Взрыв назван одной из возможных причин аварии на шахте в Кузбассе 08:16
Биолог Баранова объяснила, чем опасно исчезновение штамма "дельта" 07:55
В России стартует программа по анонимному тестированию на ВИЧ 07:50
В Кузбассе при аварии на шахте пострадали 37 человек 07:49
Иммунолог Болибок сообщил о снижении числа "бессимптомных" с COVID-19 07:40
Более 100 горняков эвакуировали из шахты в Кузбассе после задымления 07:32
В Новой Зеландии в канализацию вылили семь тысяч литров пива 06:55
Ученые предупредили о новом штамме коронавируса с 32 мутациями 06:37
Бизнес попросил власти Москвы улучшить условия работы курьерских служб 06:00
Гинцбург заявил о небходимости ревакцинировать подростков от COVID-19 05:11
С космодрома Плесецк стартовала ракета "Союз" с военным аппаратом 04:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Туроператоры открыли ранние бронирования на 2022 год
Туроператоры открыли ранние бронирования на 2022 год
Как будет работать система QR-пропусков
Как будет работать система QR-пропусков
За что работодатели могут штрафовать сотрудников
За что работодатели могут штрафовать сотрудников
25.11.2021 09:10

Почему осенью на Урале возник дефицит на рынке арендного жилья

Текст: Анна Шиллер (Свердловская область)
Российская газета - Экономика УРФО № 268(8619)
Осенью уральские агентства недвижимости зафиксировали высокий спрос на аренду жилья, из-за которого число объявлений на рынке снизилось. По подсчетам "Циан. Аналитики", объем предложения в городах-миллионниках упал на 35-40 процентов к началу года, и базы данных обновлялись реже, чем обычно. По мнению аналитиков, на рынке сказались коронавирусные ограничения, а также то, что потенциальные арендаторы все чаще стремятся снять жилье без посредников.

С августа по октябрь погоду на рынке аренды, как правило, делают студенты, приезжающие на учебу. Из-за того что в общежитиях нынче требовали сертификат о вакцинации, многим ребятам пришлось снимать жилье у частников. Впрочем, далеко не все арендодатели готовы пустить молодых и неспокойных жильцов: в объявлениях часто встречаются пометки "для семьи", "для работающих" и т. д. По этой причине даже вполне обеспеченные родители не могли снять квартиру своим детям.

Фото: iStock
Стоимость аренды жилья в крупных городах выросла на 6% за месяц

- Я арендую жилье полтора года. Недавно искала комнату в трехкомнатной квартире для очередного переезда и ощутила дефицит предложений на сервисах аренды. Часть объявлений разбирали за несколько часов после публикации на сайте. Найти подходящий вариант я смогла только спустя месяц, и то по рекомендации знакомых, - рассказывает недавняя студентка Ирина Флакина.

По словам основателя портала объявлений об аренде жилья "Драже" Никиты Словиковского, столь аномальный спрос в Екатеринбурге он наблюдал впервые за восемь лет работы. Обычно в высокий сезон количество предложений на его сайте сокращается до 700, но нынче их было всего 200. С огромным дефицитом столкнулись и в других крупных городах.

Следом за спросом подскочили и цены. В уральском агентстве рассказали, что одно- и двухкомнатные квартиры в столице Среднего Урала подорожали на три тысячи рублей - до 23 и 26 тысяч рублей, соответственно (включая оплату ЖКХ). "Циан. Аналитика" дает такие данные: в октябре ставка на однокомнатные в Екатеринбурге выросла на четыре процента - до 21 500 рублей, а аренда комнат подорожала в пределах тысячи рублей.

По опросу участников рынка, в приоритете у нанимателей - квартиры в новостройках с косметическим ремонтом. Они должны быть оборудованы мебелью и техникой, чтобы можно было организовать рабочее место или принять гостей, для потребителей важно и наличие спальни. Аренда такого жилья, которое к тому же находится вблизи остановки транспорта, в среднем обходится в 20-25 тысяч рублей без учета оплаты коммунальных услуг.

В регионах Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область

Главное сегодня

Собянин выступил за сокращение количества дворников-мигрантов
Белый дом хочет исключить из оборонного бюджета санкции по "Северному потоку"
Иммунолог Болибок сообщил о снижении числа "бессимптомных" с COVID-19
Ученые предупредили о новом штамме коронавируса с 32 мутациями
Гинцбург заявил о небходимости ревакцинировать подростков от COVID-19