Почему осенью на Урале возник дефицит на рынке арендного жилья

Осенью уральские агентства недвижимости зафиксировали высокий спрос на аренду жилья, из-за которого число объявлений на рынке снизилось. По подсчетам "Циан. Аналитики", объем предложения в городах-миллионниках упал на 35-40 процентов к началу года, и базы данных обновлялись реже, чем обычно. По мнению аналитиков, на рынке сказались коронавирусные ограничения, а также то, что потенциальные арендаторы все чаще стремятся снять жилье без посредников.

С августа по октябрь погоду на рынке аренды, как правило, делают студенты, приезжающие на учебу. Из-за того что в общежитиях нынче требовали сертификат о вакцинации, многим ребятам пришлось снимать жилье у частников. Впрочем, далеко не все арендодатели готовы пустить молодых и неспокойных жильцов: в объявлениях часто встречаются пометки "для семьи", "для работающих" и т. д. По этой причине даже вполне обеспеченные родители не могли снять квартиру своим детям.

- Я арендую жилье полтора года. Недавно искала комнату в трехкомнатной квартире для очередного переезда и ощутила дефицит предложений на сервисах аренды. Часть объявлений разбирали за несколько часов после публикации на сайте. Найти подходящий вариант я смогла только спустя месяц, и то по рекомендации знакомых, - рассказывает недавняя студентка Ирина Флакина.

По словам основателя портала объявлений об аренде жилья "Драже" Никиты Словиковского, столь аномальный спрос в Екатеринбурге он наблюдал впервые за восемь лет работы. Обычно в высокий сезон количество предложений на его сайте сокращается до 700, но нынче их было всего 200. С огромным дефицитом столкнулись и в других крупных городах.

Следом за спросом подскочили и цены. В уральском агентстве рассказали, что одно- и двухкомнатные квартиры в столице Среднего Урала подорожали на три тысячи рублей - до 23 и 26 тысяч рублей, соответственно (включая оплату ЖКХ). "Циан. Аналитика" дает такие данные: в октябре ставка на однокомнатные в Екатеринбурге выросла на четыре процента - до 21 500 рублей, а аренда комнат подорожала в пределах тысячи рублей.

По опросу участников рынка, в приоритете у нанимателей - квартиры в новостройках с косметическим ремонтом. Они должны быть оборудованы мебелью и техникой, чтобы можно было организовать рабочее место или принять гостей, для потребителей важно и наличие спальни. Аренда такого жилья, которое к тому же находится вблизи остановки транспорта, в среднем обходится в 20-25 тысяч рублей без учета оплаты коммунальных услуг.