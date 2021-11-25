Тюменцы подхватили моду на необычные места отдыха

При всей катастрофичности пандемия дала толчок развитию разных направлений, к примеру, ударив по выездному туризму, открыла новые возможности для внутреннего. В прошлом году в Тюмень пришла мода на туры выходного дня: горожане полюбили отдыхать в пригороде и ближайших сельских районах, причем не в привычных всем гостевых домах и коттеджах, а в необычных локациях.

Популярность местных глэмпингов (даже после завершения сезона предпринимателям продолжают "обрывать" телефоны) генеральный директор "Школы гостеприимства и сервиса", эксперт государственной системы классификации отелей и средств размещения Ирина Косогорова объясняет не только закрытием границ со многими зарубежными странами.

- Давайте рассуждать как клиенты: угнетающая обстановка, любые ограничения требуют непременной компенсации - вкусной еды, общения, недолгих путешествий. Поэтому возможность не просто выйти из дома, а выехать на два дня наша психика уже воспринимает как отпуск - каникулы в раю, пусть всего в десяти километрах от квартиры, - рассуждает она. - Самим предпринимателям в период ограничений и нестабильности экономики тоже гораздо проще поставить глэмп за 300-500 тысяч рублей, нежели затевать капитальное строительство за полмиллиарда, при этом обеспечить прибыльность каждого квадратного метра.

По словам Косогоровой, еще одна причина появления необычных жилых модулей среди берез и сосен, на берегах прудов и озер - внимание общества к теме самопознания. Глэмпы пришли в Россию вместе с повальным увлечением йогой, медитацией, стоянием на гвоздях и прочей экзотикой. Эксперт полагает, что в дальнейшем такие форматы будут востребованы еще больше, ведь их основная задача - удивлять, дарить впечатления. Это проще сделать в домике непривычной конструкции за адекватную цену (3-5 тысяч рублей), чем в обычной гостиничной "коробке".

Появившийся в прошлом году на берегу озера Ипкуль в Нижнетавдинском районе глэмпинг стал, по сути, пионером - люди поехали и не пожалели. Минувшим летом компанию ему составили глэмпинги на Салаирском и Московского трактах, а также у озера Андреевского - все в Тюменском районе, то есть сравнительно недалеко от мегаполиса. Новички с ходу стали менять формат, стремясь не повторяться: теперь в пригороде есть не только тенты, шатры, экодомики, но и геокупол и даже баббл-дом. Самое удивительное - глэмпингом в чистом виде является природно-реабилитационный комплекс на Червишевском тракте, работающий с 2016-го года, то есть с того времени, как в России в принципе взялись за установку на лоне природы палаток и юрт с комфортом гостиничных номеров.

По мнению эксперта, при том что модификаций самих глэмпов существует не так уж много, каждая новая конструкция будет еще необычнее - и снаружи, и внутри.

- Построить объект на самом деле несложно. Важно продумать концепцию и научиться грамотно вести проект. Сфера туризма предполагает постоянное обновление и контроль - не важно, палатка-пузырь это или 16-этажный отель. Эффект будет, если команда увлечена идеей и разбирается в экономике, - уверена Косогорова.

Идею организовать домик для отдыха в виде пузыря тюменцам Майоровым, конечно, подсказал коронавирус. После того как в пандемию ранее свободные объекты наводнили местные, голодные до приключений и впечатлений туристы, семейная пара приобрела за городом участок земли с лесом и в августе поставила собственный глэмп. Баббл-дом - бескаркасная конструкция из прозрачной пленки, которая не падает только лишь потому, что внутрь непрерывно подается воздух.

Говорят, надувной домик можно заказать по Интернету из Китая. Но рисковать супруги не стали - обратились за помощью на отечественный завод, где им сшили палатку по специальным лекалам. Сначала протестировали зону отдыха сами, потом пригласили гостей. Ночевка за прозрачными стенами (затемнены только входная группа и уборная) русскому человеку, не привыкшему выставлять личную жизнь напоказ, конечно, видится экстремальной. Чтобы туристы не смущались, хозяева окружили баббл забором - вот это уже по-нашему: по бокам - деревянные ограждения, а наверху - распахнутое небо, усыпанное звездами.

- Сейчас экспериментируем с утеплением: поскольку это совершенно новое для сибирского климата сооружение, как на самом деле оно поведет себя зимой, достоверно неизвестно. Активный сезон начнем уже весной, - рассказывает Ольга Майорова.

С июля по сентябрь в регионе вполне успешно отработал и первый купольный глэмп с птичьим парком.

- Нам всегда было чем заняться на личном подворье - держим кур редких пород, индюков, павлинов, но так получилось, что именно в пандемию стали чаще приезжать и, следовательно, чаще оставаться на ночь друзья. Купол ставили для них, но поняли, что он интересен и совершенно чужим людям. У нас не было намерения заработать на земляках, лишившихся заграницы. Мы просто открылись в удачное время в подходящем месте, - делится опытом хозяйка Елена Михеева. - На весну запланировали создать большой комплекс - пока ждем инвестиционную ярмарку.

Так как подобных локаций в Тюменской области по сравнению со Средним Уралом меньше в шесть раз (пять точек против тридцати), их хозяева предпочитают не просто дружить, а формировать некое комьюнити: проходят обучение в школе управления проектами, изучают законодательство и даже делятся профессиональными секретами. К слову, не отказываются от вступления в Ассоциацию глэмпингов России.

- Еще в начале прошлого года в Тюмени просто не знали, что это за вид отдыха, как его устроить, с чего начать, а сейчас ждем принятия ГОСТов - заявку на них одобрил Росстандарт, в подготовке проекта участвует президент ассоциации Жанна Кира. Нам объяснили, что предполагается мягкая, поэтапная стандартизация рынка с учетом мнения всех заинтересованных сторон и пока добровольная классификация, - рассказывает Михеева.

Руководитель рабочей группы, которая занимается ГОСТами по глэмпингам, замглавы комитета по туризму "Опоры России" Марина Грицун ранее сообщила СМИ, что требования должны стать условной нижней планкой - лучше делать можно, а вот хуже нельзя. Ирина Косогорова добавляет: в настоящее время обсуждают классификацию и гостевых домов в капитальных жилых зданиях, пока же коттеджи и другие строения остаются вне закона (кстати, до января 2022 года получить свидетельства должны все средства размещения, в которых менее 15 номеров, - из-за пандемии им давали отсрочку). Тюменский эксперт, как и московский, уверена: стандарты (для владельцев бизнеса обещают щадящую шкалу требований) помогут гостям ориентироваться в массе предложений и не разочароваться в итоге.

Справка РГ

Первые глэмпинги появились в Англии около 20 лет назад благодаря смекалке современных фермеров, которые жили в городах, а выезжая на пастбища, везли с собой и семьи с палатками. В Россию мода на них пришла в 2016-м. Сейчас на всю страну 180 глэмпингов (больше всего их в Подмосковье, на Алтае и Камчатке). По мониторингу отечественной Ассоциации глэмпингов, ежегодный прирост в этой сфере двукратный.