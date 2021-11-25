Уральские и финские ученые создали новый способ очистки труб ультразвуком

Новости

Москва вновь упадет на барическое дно 18:54
Генпрокурор РФ встретился с главой итальянской финансовой гвардии 18:54
Осень в Москве закончится рекордным субтропическим ливнем 18:47
Чехия вводит с 26 ноября режим ЧС в связи с ковидом 18:41
ЦБ зафиксировал новый исторический максимум долговой нагрузки россиян 18:38
Эксперты рассказали о ценах на популярном российском горнолыжном курорте 18:32
Более 60% россиян покупают iPhone в кредит 18:30
Суд рассмотрит новые протоколы по штрафам на Tiktok и Telegram 18:20
В Москве на женщину упала часть фасада дома 18:17
Орловчане смогут получить QR-код при наличии антител 18:11
В Кузбассе на шахте "Листвяжная" пропало звено спасателей 18:10
В правительстве составят план улучшения демографических показателей России 17:57
На Филиппинах открылся самый большой магазин IKEA в мире 17:54
В суде подтвердили перевод исполнительного директора "Шанинки" под домашний арест 17:53
Мишустин: В первичном звене здравоохранения ресурсов недостаточно 17:52
Матвиенко: Всемирная межрелигиозная конференция перенесена из-за пандемии 17:52
В Госдуме рассказали, во сколько обошлась поездка Рашкина на охоту 17:39
"Драко Малфой" приедет в Москву в декабре 17:34
ЕС с 1 марта разрешит въезд переболевшим COVID-19 и вакцинированным 17:25
Львова-Белова предложила обучать педагогов мотивации учащихся 17:17
Банк России отметил рост рисков вложений граждан в цифровые валюты 17:08
Компания "Газпром" запланировала рекордные вложения в 2022 году 17:04
Бастрыкин назвал трагедией для всей страны ЧП в шахте "Листвяжная" 17:01
В Иране открылся новый кабинет Русского мира 16:56
Корабль "Прогресс МС-17" отстыковался от МКС 16:42
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
За что работодатели могут штрафовать сотрудников
За что работодатели могут штрафовать сотрудников
Туроператоры открыли ранние бронирования на 2022 год
Туроператоры открыли ранние бронирования на 2022 год
Как будет работать система QR-пропусков
Как будет работать система QR-пропусков
25.11.2021 17:35
Рубрика: Общество

Уральские и финские ученые создали новый способ очистки труб ультразвуком

Текст: Юлия Мякишева (Екатеринбург)

Ученые Университета Хельсинки и УрФУ вместе с финской компанией разработали технологию бесконтактной очистки от загрязнений сложного промышленного оборудования (трубопроводов, теплообменников, технических резервуаров).

Фото: iStock
Пермские ученые нашли способ снизить шум от самолетов

Как сообщили в пресс-службе Уральского федерального университета, чтобы прочистить труднодоступные участки, обычно нужно останавливать производство, направлять ультразвуковые волны наугад, использовать множество датчиков и токсичных средств. Новшество же помогает сфокусировать сигнал и оптимизировать очистку. Оборудование очищается максимально аккуратно, качественно, а также экологически безопаснее и экономичнее.

Метод уже проверили в деле. Ученые подвергли воздействию ультразвуковых волн прозрачные трубки с нанесенной на их поверхность кальциевой пастой, которая имитировала промышленное загрязнение. Потребовалось всего четыре датчика, чтобы сфокусировать на трубках ультразвуковую волну мощностью, которой оказалось достаточно для быстрой и тщательной очистки. Так удалось очистить в три раза больше, чем при стандартном способе.

В основе технологии способ французского физика Матиаса Финка, изначально созданный для медицины - с помощью него, например, лечат почечнокаменную болезнь. Это первый раз, когда такой метод применили для ультразвуковой очистки сложных промышленных объектов. Для понимания того, какую волну нужно генерировать, ее сначала моделируют на компьютере. И уже только потом подключают настоящие датчики.

- Обращение времени - это метод фокусировки волновой энергии в выбранной точке пространства и времени. Обычно, когда нужно направить ультразвуковую волну в определенную точку в пространстве, необходимо сначала выяснить состояние среды, в которой она находится, - наличие и конфигурацию неоднородностей, препятствий. И описать их в волновых уравнениях. Это непростая задача, решение которой тем не менее не избавляет от погрешностей. Метод Финка избавляет от необходимости исследовать и описывать окружающую среду, а также проводить громоздкие вычисления, - пояснила суть способа участник исследования и соавтор статьи, адъюнкт-профессор Университета Хельсинки, старший научный сотрудник УрФУ Мария Грицевич.

Челябинские ученые создали сорбент для очистки промышленных земель
В регионах Общество Наука Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург Уральский федеральный университет

Главное сегодня

Путин заявил о надежде спасти как можно больше людей с шахты "Листвяжная"
В Петербурге введение QR-кодов в магазинах и кафе перенесли на 27 декабря
Роспотребнадзор: Новый штамм COVID с 32 мутациями в России не обнаружен
ЕС с 1 марта разрешит въезд переболевшим COVID-19 и вакцинированным
Захарова: РФ призывает Польшу прекратить применять силу к беженцам
Выстоит ли традиционная журналистика под напором интернета
Стали известны подробности о вакцинации подростков от COVID-19 "Спутником М"