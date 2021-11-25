В Челябинск прибыла рекордная партия газомоторных автобусов

В областной центр для обновления парка общественного транспорта поступили новые ЛиАЗы и "Волгабасы", работающие на газе, - всего 97 автобусов, приобретенных на федеральные деньги. Вскоре, после оформления и дооснащения, они выйдут на линии. Всего же в этом году в рамках нацпроекта "Чистый воздух" Челябинск обзавелся 157 новыми автобусами, которые призваны снизить экологическую нагрузку на атмосферу мегаполиса.

Как пояснили "РГ" в областном министерстве дорожного хозяйства и транспорта, первоначально в этом году на федеральные вливания планировалось закупить 150 газовых машин, однако в ходе конкурсных процедур удалось сэкономить и приобрести больше единиц техники. Тем не менее, несмотря на столь внушительную партию, потребность Челябинска в транспорте большой вместимости еще полностью не закрыта. Ранее необходимый комплект оценивался в 300 новых автобусов, работающих на сжиженном и сжатом природном газе.

По данным регионального миндортранса, до января должна также быть завершена поставка в южноуральскую столицу 30 трамваев Усть-Катавского вагоностроительного завода, а в 2022 году прибудут 40 новых троллейбусов в соответствии с концессионным соглашением, подписанным областным правительством с компанией "Синара - Городские транспортные решения".

Как уточнили в министерстве, в общей сложности "Синара - ГТР Челябинск" обязуется поставить в город 168 единиц современного низкопольного подвижного состава (98 из которых с функцией увеличенного автономного хода до 20 километров), а также провести реконструкцию двух троллейбусных депо, капитально отремонтировать три действующие тяговые подстанции и построить с нуля еще три. Также будут модернизированы 24 существующие подстанции. Отметим, что компания-концессионер станет нести ответственность за содержание, текущие и капитальные ремонты объектов, организацию своевременной и бесперебойной перевозки пассажиров.

За счет механизма инфраструктурных кредитов и благодаря заключенной концессии Челябинск увидит первые масштабные результаты транспортной реформы уже через два года, подчеркивает министр дорожного хозяйства и транспорта региона Алексей Нечаев. По словам главы транспортного ведомства, это очень сжатые сроки.