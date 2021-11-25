В Екатеринбурге 103-летняя пациентка победила коронавирус

В Екатеринбурге вылечили от коронавируса 103-летнюю пациентку. Из больницы №40 Евдокию Климентьевну Исакову выписали накануне, 24 ноября. Под наблюдением врачей она находилась почти две недели, сообщает оперштаб Свердловской области по борьбе с COVID-19.

Пенсионерка попала в больницу с коронавирусом 12 ноября. Двое суток она провела в отделении анестезиологии-реанимации под круглосуточным наблюдением врачей. После улучшения состояния ее перевели в палату. Женщина пережила уже две страшные пандемии: она родилась во время распространения испанки. По образованию она химик. В годы войны она работала над составами средств для обработки дубленок, сапог, чехлов для нужд фронта. После победы вместе с мужем-военным летчиком оказалась в Кольцово, работала в НИИ. Вырастила двоих детей: дочь и сына, который пошел по стопам отца.

По словам заведующего отделением №1 Сергея Шабанова, победить болезнь бабушке помогли не только лекарства и врачи, но и воля к жизни.

Лечащий врач Мария Рощина сказала, что пациентка очень хотела выздороветь и сама делала дыхательные упражнения. Жизнелюбие Евдокии Климентьевны отметил и ее внук Александр Печерин, который приехал в больницу забирать родственницу.

История выздоровления впечатлила и губернатора Евгения Куйвашева. Он поделился в Instagram видео с выписки и прокомментировал: "Евдокия Климентьевна - большая молодец. Вот это закалка: в 103 года победить опасный вирус!".