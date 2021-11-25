Новости

Гарри Бардин стал почетным гражданином Оренбурга 11:15
Названы районы Москвы с самым дешевым жильем 11:15
СК возбудил уголовное дело против треш-блогера из Москвы 11:01
В Кузбассе при аварии на шахте погибли 6 человек 11:01
Хаяо Миядзаки рассказал о своем последнем мультфильме 11:00
Иммунитет после вакцины "Спутник М" сформировался у 93,2% подростков 10:59
Особняк из фильма "Дом Гуччи" сдадут в аренду на одну ночь 10:56
В Екатеринбурге 103-летняя пациентка победила коронавирус 10:56
Фальков: Все больше абитуриентов стремятся связать свою жизнь с медициной 10:49
Колонна МЧС России с гуманитарной помощью прибыла в Луганск 10:34
Психотерапевт дал советы, как избежать стресса в "Черную пятницу" 10:34
В Кузбассе среди пропавших на шахте 48 горняков есть погибшие 10:33
ВОЗ назвала непривитых основными распространителями коронавируса 10:30
ЧП на шахте "Листвяжная" срочно обсудят на правкомиссии 10:26
СК возбудил дело после аварии на шахте в Кузбассе 10:22
Более 30 мигрантов погибли при аварии лодки у берегов Франции 10:20
Умер актер из "Санта-Барбары" Лу Кателл 10:16
Приставы начали принудительное взыскание с Telegram 12 млн рублей штрафа 10:13
В Московском зоопарке заснули восточноевропейские белогрудые ежи 10:12
В Кузбассе после аварии на шахте 48 горняков не выходят на связь 10:10
США соберут один авианосец из двух 10:10
В зоне аварии на ТЭЦ-3 Норильска уменьшился уровень загрязнения 09:55
В Москве блогер справил нужду на стенд с портретом ветерана 09:38
В Дании вновь ввели обязательное использование масок из-за COVID-19 09:33
В МГУ преподавателей без прививки отстранили от занятий со студентами 09:26
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
За что работодатели могут штрафовать сотрудников
За что работодатели могут штрафовать сотрудников
Туроператоры открыли ранние бронирования на 2022 год
Туроператоры открыли ранние бронирования на 2022 год
Как будет работать система QR-пропусков
Как будет работать система QR-пропусков
25.11.2021 10:56
Рубрика: Общество

В Екатеринбурге 103-летняя пациентка победила коронавирус

Текст: Юлия Мякишева

В Екатеринбурге вылечили от коронавируса 103-летнюю пациентку. Из больницы №40 Евдокию Климентьевну Исакову выписали накануне, 24 ноября. Под наблюдением врачей она находилась почти две недели, сообщает оперштаб Свердловской области по борьбе с COVID-19.

Фото: Пресс-служба Министерства здравоохранения Свердловской области
В Екатеринбурге вылечили от коронавируса 101-летнюю труженицу тыла

Пенсионерка попала в больницу с коронавирусом 12 ноября. Двое суток она провела в отделении анестезиологии-реанимации под круглосуточным наблюдением врачей. После улучшения состояния ее перевели в палату. Женщина пережила уже две страшные пандемии: она родилась во время распространения испанки. По образованию она химик. В годы войны она работала над составами средств для обработки дубленок, сапог, чехлов для нужд фронта. После победы вместе с мужем-военным летчиком оказалась в Кольцово, работала в НИИ. Вырастила двоих детей: дочь и сына, который пошел по стопам отца.

По словам заведующего отделением №1 Сергея Шабанова, победить болезнь бабушке помогли не только лекарства и врачи, но и воля к жизни.

Лечащий врач Мария Рощина сказала, что пациентка очень хотела выздороветь и сама делала дыхательные упражнения. Жизнелюбие Евдокии Климентьевны отметил и ее внук Александр Печерин, который приехал в больницу забирать родственницу.

История выздоровления впечатлила и губернатора Евгения Куйвашева. Он поделился в Instagram видео с выписки и прокомментировал: "Евдокия Климентьевна - большая молодец. Вот это закалка: в 103 года победить опасный вирус!".

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург Пандемия коронавируса COVID-19 РГ-Видео

Главное сегодня

СК возбудил дело после аварии на шахте в Кузбассе
Собянин выступил за сокращение количества дворников-мигрантов
Белый дом хочет исключить из оборонного бюджета санкции по "Северному потоку"
Ученые предупредили о новом штамме коронавируса с 32 мутациями
Приставы завели на Twitter шесть новых дел о взыскании штрафов
Академик РАН Сергей Бойцов: COVID-19 - серьезный фактор риска для сердца
В Минцифры рассказали, что нужно, чтобы распечатать QR-код в МФЦ