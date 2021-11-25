В Югре обсудят технологическое развитие нефтегазовой отрасли страны

В Ханты-Мансийске собрались ведущие эксперты нефтегазовой отрасли России. Здесь проходит научно-практическая конференция "Пути реализации нефтегазового потенциала Западной Сибири".

Специалистам, а это сотрудники перерабатывающих, геологоразведочных, сервисных компаний и научно-исследовательских институтов, предстоит обсудить такие актуальные вопросы, как перспективы развития ресурсной базы Западной Сибири, технологическое развитие предприятий ТЭК, а также проанализировать последние изменения в законодательстве о недрах, вступающие в силу с января 2022 года.

- Мы понимаем, что диверсификация экономики страны должна происходить, - отметил в ходе конференции директор департамента недропользования и природных ресурсов Югры Сергей Филатов. - При этом, хоть многие и говорят, что в ближайшие десятилетия спрос на нефть и газ будет снижаться, думаю, для России эта тенденция неактуальна. Добыча сырья останется драйвером экономического роста. Пока невозможно представить полноценное развитие страны без нефти и газа. Эту отрасль рано списывать со счетов.

Конференция продлится в течение трех дней, она станет площадкой для обмена мнениями ученых и ведущих специалистов предприятий ТЭК. В итоге позволит выработать решения для перспективного развития нефтегазовой отрасли страны.

Отметим: в Югре сейчас реализуется сразу несколько стратегически важных не только для этого региона, но и для всей страны проектов. Многие из них уникальны с научной и технологической точек зрения, привлекают в экономику миллиарды инвестиций и создают без малого тысячи рабочих мест. Важнейшие из проектов глава Югры Наталья Комарова представила в ходе недавней рабочей встречи с заместителем председателя правительства России Юрием Борисовым.

Прежде всего федеральный проект "Технологии освоения трудноизвлекаемых углеводородов (ТРИЗов)". В его рамках впервые в России развернут технологические полигоны освоения "трудной" нефти. Главная ценность проекта в том, что будут созданы высокоэффективные отечественные технологии для ее добычи. Как отмечают специалисты, трудноизвлекаемые запасы нефти к 2030 году могут принести в российскую казну до 250 миллиардов рублей в год. При этом базой для развития технологий ее добычи остается именно Югра. Сегодня регион - абсолютный лидер по добыче нефти в России. По мнению экспертов, в случае использования новейших технологий и создания стимулов к повышению добычи "трудных" углеводородов, в частности на баженовской свите, а также из залежей палеозоя, общий потенциал дополнительной добычи достигнет к 2030 году 45 миллионов тонн. Нефтяные запасы России могут вырасти от 3 до 6 процентов.