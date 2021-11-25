В Югре сгорел Ми-2, вылетевший для осмотра нефтяной скважины

В Югре расследуют обстоятельства ЧП с вертолетом Ми-2: судно загорелось во время стоянки.

По предварительной информации, около 13 часов дня по местному времени в 30 километрах северо-восточнее города Покачи в Нижневартовском районе Ханты-Мансийского автономного округа сгорел вертолет Ми-2. Об этом сообщил старший помощник руководителя Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Дмитрий Захаров.

Отмечено, что вертолет осуществлял экспедиционный полет для осмотра нефтяной скважины.

Ми-2 выполнил посадку, пассажиры покинули борт, двигатель воздушного судна продолжал работать во время стоянки и ожидания возвращений людей. В этот момент произошел провал колеса шасси, вертолет накренился, задел лопастями землю и загорелся.

Следователи выехали на место. Проводится проверка, выясняются все обстоятельства инцидента.