За нелицензионные программы уральский предприниматель получил реальный срок

Еще в 2014 году кто-то из сотрудников скачал компьютерные программы "Компас-3Д", авторскими правами на которые обладает российская компания "Аскон - системы проектирования". На заводе сами ничего не проектируют, программа нужна была, чтобы просматривать чертежи.
- Системного администратора в компании нет, так что о том, что пиратский "Компас" стоит на компьютере, никто и не вспоминал за эти годы, - рассказывает заместитель Ивана Глеб Шиманов.
А зря не вспоминали. В мае 2021 года местный ОБЭП организовал рейд по предприятиям Асбеста - искали нелицензированные программы. В "УЗКО" нашли - на трех из десяти компьютерах. Иван Красноюрченко признал вину. Адвокат Ивана Наталья Беляковцева рассказала, что завод пытался урегулировать проблему с правообладателем самостоятельно. Но в какой-то момент фирма, разработавшая программу, перестала выходить на связь.
Компания "Аскон" не предъявляла претензий заводу из Асбеста, но правоохранители были принципиальны: украли - придется платить.
- Посчитали стоимость каждой конфигурации программы, - объясняет Глеб Шиманов. - У нас старые версии 2014 года стояли, скачанные когда-то, а нам посчитали это все по новым ценам, которые официально выложены на сайте правообладателя. Суммировали их и получили сумму ущерба, превышающую миллион рублей. А значит ... уголовная статья.
За "незаконное использование объектов авторского права или смежных прав, совершенное в крупном размере" прокурор предлагал дать Ивану два года условно. Судья решил - один год в колонии. И Ивана посадили. Хотя у него на иждивении жена, которая ухаживает за больной матерью и трое детей, один из них инвалид. Семья осталась без единственного кормильца. Кому от этого, спрашивается, польза?
Евгений Дедков, управляющий партнер юрфирмы "Юста Аура", Екатеринбург
Само по себе наличие такой статьи в Уголовном кодексе вызывает большие вопросы. Незаконное использование программ для компьютеров, на мой взгляд, не характеризуется такой степенью общественной опасности, чтобы его рассматривать в качестве уголовного преступления. Тем более по части 3 оно отнесено к категории тяжких. И если сумма ущерба более миллиона , то в этом случае человеку грозит наказание до шести лет лишения свободы. К тому же статья находится в главе УК, которая говорит о преступлениях против личности. Но авторские права - это права автора, конкретного человека. Хотя на самом деле, на практике речь идет обычно о компаниях, которые используют ПО как некий ресурс в коммерческой деятельности. То есть подобного рода нарушения носят экономический характер. Поэтому стандартная практика, которая сложилась, - суд назначает условное наказание. Более того, при наличии смягчающих обстоятельств в ряде случаев суд понижал категорию преступления и освобождал от отбывания наказания. Но это случай, считаю, вопиющий!