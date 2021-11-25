За нелицензионные программы уральский предприниматель получил реальный срок

Новости

Вратарь "Локомотива" Худяков побил рекорд Акинфеева в еврокубках 21:58
Президент Чехии Земан госпитализирован с коронавирусом 21:57
Количество военнослужащих с коронавирусом сократилось до 1633 21:35
Мошенники придумали новую схему для кражи денег с банковских карт 21:15
ВОЗ: Пик четвертой волны "короны" в России пройден 21:10
Кабмин возместит авиакомпаниям затраты на вывозные рейсы для россиян 19:37
Меркель призвала поддерживать диалог по Донбассу 19:06
Москва вновь упадет на барическое дно 18:54
Генпрокурор РФ встретился с главой итальянской финансовой гвардии 18:54
Осень в Москве закончится рекордным субтропическим ливнем 18:47
Чехия вводит с 26 ноября режим ЧС в связи с ковидом 18:41
ЦБ зафиксировал новый исторический максимум долговой нагрузки россиян 18:38
Эксперты рассказали о ценах на популярном российском горнолыжном курорте 18:32
Более 60% россиян покупают iPhone в кредит 18:30
Суд рассмотрит новые протоколы по штрафам на Tiktok и Telegram 18:20
В Москве на женщину упала часть фасада дома 18:17
Орловчане смогут получить QR-код при наличии антител 18:11
В Кузбассе на шахте "Листвяжная" пропало звено спасателей 18:10
В правительстве составят план улучшения демографических показателей России 17:57
На Филиппинах открылся самый большой магазин IKEA в мире 17:54
В суде подтвердили перевод исполнительного директора "Шанинки" под домашний арест 17:53
Мишустин: В первичном звене здравоохранения ресурсов недостаточно 17:52
Матвиенко: Всемирная межрелигиозная конференция перенесена из-за пандемии 17:52
В Госдуме рассказали, во сколько обошлась поездка Рашкина на охоту 17:39
"Драко Малфой" приедет в Москву в декабре 17:34
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
За что работодатели могут штрафовать сотрудников
За что работодатели могут штрафовать сотрудников
Туроператоры открыли ранние бронирования на 2022 год
Туроператоры открыли ранние бронирования на 2022 год
Как будет работать система QR-пропусков
Как будет работать система QR-пропусков
25.11.2021 21:20
Рубрика: Происшествия

За нелицензионные программы уральский предприниматель получил реальный срок

Текст: Ольга Медведева ("Российская газета", Свердловская область)
Российская газета - Федеральный выпуск № 269(8620)
Ивану Красноюрченко 41 год. Он - владелец и директор "Уральского завода котельного оборудования" в городе Асбесте Свердловской области. Но это будет громко сказано. Предприятие небольшое, около 30 сотрудников. Хотя продукция серьезная: котлы и модульные котельные, трубы и дробилки - в общем, люди заняты реальным производством.

Еще в 2014 году кто-то из сотрудников скачал компьютерные программы "Компас-3Д", авторскими правами на которые обладает российская компания "Аскон - системы проектирования". На заводе сами ничего не проектируют, программа нужна была, чтобы просматривать чертежи.

Деньги за квартиру взыскали с бывшего главы района Екатеринбурга

- Системного администратора в компании нет, так что о том, что пиратский "Компас" стоит на компьютере, никто и не вспоминал за эти годы, - рассказывает заместитель Ивана Глеб Шиманов.

А зря не вспоминали. В мае 2021 года местный ОБЭП организовал рейд по предприятиям Асбеста - искали нелицензированные программы. В "УЗКО" нашли - на трех из десяти компьютерах. Иван Красноюрченко признал вину. Адвокат Ивана Наталья Беляковцева рассказала, что завод пытался урегулировать проблему с правообладателем самостоятельно. Но в какой-то момент фирма, разработавшая программу, перестала выходить на связь.

Компания "Аскон" не предъявляла претензий заводу из Асбеста, но правоохранители были принципиальны: украли - придется платить.

- Посчитали стоимость каждой конфигурации программы, - объясняет Глеб Шиманов. - У нас старые версии 2014 года стояли, скачанные когда-то, а нам посчитали это все по новым ценам, которые официально выложены на сайте правообладателя. Суммировали их и получили сумму ущерба, превышающую миллион рублей. А значит ... уголовная статья.

Ивана посадили. Хотя у него на иждивении жена и трое детей, один из которых инвалид 

За "незаконное использование объектов авторского права или смежных прав, совершенное в крупном размере" прокурор предлагал дать Ивану два года условно. Судья решил - один год в колонии. И Ивана посадили. Хотя у него на иждивении жена, которая ухаживает за больной матерью и трое детей, один из них инвалид. Семья осталась без единственного кормильца. Кому от этого, спрашивается, польза?

Мнение

Евгений Дедков, управляющий партнер юрфирмы "Юста Аура", Екатеринбург

Само по себе наличие такой статьи в Уголовном кодексе вызывает большие вопросы. Незаконное использование программ для компьютеров, на мой взгляд, не характеризуется такой степенью общественной опасности, чтобы его рассматривать в качестве уголовного преступления. Тем более по части 3 оно отнесено к категории тяжких. И если сумма ущерба более миллиона , то в этом случае человеку грозит наказание до шести лет лишения свободы. К тому же статья находится в главе УК, которая говорит о преступлениях против личности. Но авторские права - это права автора, конкретного человека. Хотя на самом деле, на практике речь идет обычно о компаниях, которые используют ПО как некий ресурс в коммерческой деятельности. То есть подобного рода нарушения носят экономический характер. Поэтому стандартная практика, которая сложилась, - суд назначает условное наказание. Более того, при наличии смягчающих обстоятельств в ряде случаев суд понижал категорию преступления и освобождал от отбывания наказания. Но это случай, считаю, вопиющий!

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область

Главное сегодня

Черноморский флот следит за эсминцем США Arleigh Burke
Новым директором ФСИН назначен Аркадий Гостев
Вучич: РФ сохранила для Сербии исключительную цену на газ
Госдума сняла депутатскую неприкосновенность с Рашкина
В Петербурге введение QR-кодов в магазинах и кафе перенесли на 27 декабря
Телефонные мошенники, представляясь силовиками, оставляют людей без квартир
Видео: Сеть поразило сальто пролетевшего на красный свет седана