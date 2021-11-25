Ректор РЭУ: Вузы в состоянии обучить IT 0,5 млн человек к 2024 году

Амбициозной назвал задачу увеличить набор студентов на связанные с искусственным интеллектом специальности и довести число обученных и обучаемых по этим профессиям до 500 тысяч человек к 2024 году ректор Российского экономического университета имени Плеханова (РЭУ) Иван Лобанов. Однако, по его мнению, система образования сможет с ней справиться.

"Помимо наших преподавателей, со студентами работают ведущие компании, представляющие онлайн-курсы по искусственному интеллекту, - сказал журналистам Иван Лобанов во время IV международного научного форума "Шаг в будущее: искусственный интеллект и цифровая экономика". - Основные знания они получают по нашим программам, если есть необходимость, замещаем традиционные занятия онлайн-курсами".

По его оценке, система образования сможет справиться со стоящей задачей. В случае недостатка преподавателей будет задействована система сетевого взаимодействия, университеты помогут друг другу найти недостающих профессоров и доцентов.

Более 7 тысяч дополнительных бюджетных мест для обучения студентов дисциплинам, связанным с искусственным интеллектом, уже появились в вузах страны, сказал ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко. По его словам, к 2024 году в университетах появится 10 программ бакалавриата и 40 программ магистратуры по направлениям искусственного интеллекта. Профильную подготовку будут проходить к этому времени почти 100 тысяч школьников, а всего количество учащихся и прошедших обучение по IT-специальностям в стране достигнет полумиллиона человек.