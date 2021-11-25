Реликвии из чистого золота найдены в древних гробницах Китая

В Китае археологи раскопали шесть древних гробниц, внутри которых находилось большое количество культурных реликвий. Среди находок эксперты отмечают хорошо сохранившиеся золотые украшения, свидетельствующие о высоком мастерстве изготовивших их мастеров.

Как сообщает агентство "Синьхуа", открытие было сделано при проведении раскопок в городе Сяньян, расположенном в провинции Шэньси на северо-западе Китая.

Работы проводила миссия провинциального Института культурных реликвий и археологии. Сами гробницы находятся в пригородной деревне Таэрпо. Три из них археологи датировали периодом правления династии Цинь (221 г. до н.э. - 207 г. до н.э.), одну - периодом правления династии Западная Хань (202 г. до н.э. - 25 г. н.э.), а оставшиеся две - периодом правления династии Восточная Хань (25-220 гг. н.э.).

По словам Се Гаовэня, директора института, гробницы были найдены на территории огромного древнего некрополя, который был создан во времена правления династии Цинь. Ранее здесь же были обнаружены сотни гробниц этого периода.

Вновь открытые усыпальницы поразили ученых обилием культурных реликвий. Особенно выделяется в этом отношении одна из гробниц периода Цинь, в которой было найдено наибольшее количество различных культурных реликвий, включая изделия из бронзы, украшения из ракушек и гончарные сосуды.

Особняком стоят украшения, изготовленные из чистого золота. По словам Се Гаовэня, это тот редкий случай, когда в гробнице династии Цинь был найден большой набор золотых украшений. Техника их исполнения свидетельствует о высоком мастерстве.

Самые изысканные из этих украшений выполнены в виде капель воды. Эксперты предполагают, что золотыми каплями была украшена одежда. Диаметр наиболее крупной бусины составляет 1,1 сантиметра. Археологи также заявили, что найденные золотые ожерелья проливают новый свет на историю периода Цинь. Они доказывают, что уже в тот временной отрезок древние ювелиры владели техникой "сварки" золотых изделий.