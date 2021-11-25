РЭО вложит 2 млрд рублей в крупнейший в РФ завод по переработке пластика

Российский экологический оператор выкупит зеленые облигации компании "ЭкоЛайн-ВторПласт" на два миллиарда рублей, которые пойдут на строительство крупнейшего в РФ завода по переработке пластика.

Как рассказал гендиректор ППК РЭО Денис Буцаев, это первый в России выпуск зеленых облигаций, а эмитент - компания "ЭкоЛайн-ВторПласт", построит крупнейший в стране завод по переработке пластика. Общая стоимость проекта оценивается в 7,2 миллиарда рублей. Завод сможет перерабатывать 60,2 тысячи тонн пластика в год и производить 120 тысяч контейнеров с добавлением вторичной гранулы.

"Эту гранулу можно будет применять при производстве самых разных изделий - флаконов, канистр, стройматериалов, пакетов, автомобильных комплектующих. Проект полностью соответствует российской и зарубежной зеленой таксономии", - отметил Буцаев.

Ожидается, что первый в России выпуск коммерческих зеленых облигаций будет зарегистрирован Национальным расчетным депозитарием 29 ноября.

Комплекс полного цикла по утилизации пластика войдет в состав экотехнопарка "Восток" группы "ЭкоЛайн" (г.о. Егорьевск Московской области). Сырье на "ЭкоЛайн-Вторпласт" будет поступать в том числе прямо с сортировочных конвейеров комплекса переработки отходов "Восток". Современное оборудование позволит снизить углеродный след переработки вторсырья, максимально сохранить первичные свойства пластиков, перерабатывать неликвидные пленки и производить food-contact продукцию для дальнейшего пищевого применения (food grade).

Анализ рынка подтвердил спрос на продукцию будущего предприятия. Развитие перерабатывающих мощностей станет переходом на следующий этап для Московской области, которая первой в России внедрила новую систему обращения с отходами. Все они поступают на современные автоматизированные комплексы, где на переработку отбирают минимум половину потока, что уже сегодня выполняет цели нацпроекта "Экология" по снижению захоронения на 50%. Налоговые отчисления комплекса по утилизации пластика за первые 10 лет эксплуатации составят около 5,53 миллиарда рублей, появится 212 новых рабочих мест для жителей региона.