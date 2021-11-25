Роскомнадзор составил протоколы против "ВКонтакте"

Роскомнадзор привлечет социальную сеть "ВКонтакте" к административной ответственной за неудаление запрещенной информации. Об этом "РГ" рассказали в пресс-службе ведомства.

"26 октября Роскомнадзор составил два административных протокола в отношении ООО "ВКонтакте" за нарушение порядка ограничения доступа к информации, признанной запрещенной к распространению (ч. 2 и ч. 4 ст. 13.41 КоАП РФ), - отмечают в ведомстве. - Действующим законодательством за данное административное правонарушение предусмотрена ответственность в виде наложения штрафа в размере от 800 тыс. до 8 млн рублей. Сумму штрафа определит суд в ходе рассмотрения дела".

В VK отмечают, что ведомство требует удалить ролики, размещенные не на серверах "ВКонтакте", а на сторонних хостингах. "Среди материалов дел фигурируют YouTube-ролики - контент, который размещен не на серверах "ВКонтакте", а встроен с внешних ресурсов. Кроме того, в одном из уведомлений речь идет о комментариях к видеозаписи, опубликованной на YouTube, а не о самой видеозаписи - при этом от "ВКонтакте" требуется удалить сам ролик на своей площадке", - сообщили в пресс-службе VK.