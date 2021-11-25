Россельхознадзор не пустил в страну более 100 партий опасных продуктов

Россельхознадзор остановил поставки более ста партий продуктов, которые оказались некачественными или даже опасными, сообщили в пресс-службе ведомства.

Специалисты выявили 102 партии, не соответствующие требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" и национальным стандартам.

В частности, в 28 партиях солода из Германии, Бельгии и Чехии обнаружили превышения содержания микротоксинов и кадмия. Также существенно превышенный уровень кадмия нашли в трех партиях чешского пищевого мака.

Шесть партий рисовой крупы из Индии и Вьетнама не соответствовали показателям "зараженность/загрязненность вредителями хлебных запасов", а в восьми партиях пшеничной муки из Франции, Финляндии и Великобритании оказался возбудитель "картофельной болезни" хлеба

"Указанные партии были возвращены поставщику или уничтожены", - сообщили в ведомстве.