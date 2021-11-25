Россияне рассказали, что хотят получить от работодателя на Новый год

Деньги или подарочные сертификаты названы самыми желанными подарками на Новый год от работодателя. Таковы итоги опроса служащих российских компаний онлайн-сервисом по поиску работы "Зарплата.ру", проведенного во всех регионах страны.

По его данным, самым желанным подарком от работодателей на Новый год участники опроса назвали деньги - 34%. Еще почти столько же, но чуть меньше - 31% - были бы рады подарочному сертификату. При этом среди наиболее распространенных корпоративных подарков, которые сотрудникам компаний доводится получать, - сладости и алкоголь - 32%, сувениры - 21%, а реже - подарочные сертификаты - 19% и деньги - 13%. А рейтинг самых бесполезных корпоративных подарков возглавили сувениры - 35% и сладости - 26%. Лишь в 7% компаний сотрудникам на Новый год дарят что-то необычное. Еще в 12% компаний сами играют в "Тайного Деда Мороза". Они обмениваются подарками за свой счет. Коллеги дарят друг другу в основном "приятные мелочи" - ароматические свечи, елочные игрушки, домашнюю утварь, сувениры, канцелярию. По данным опроса, стоимость такого подарка обычно не превышает 500 рублей.

Средний бюджет на корпоративный подарок от компании участники опроса оценили в 1500 рублей. Примерно 71% работодателей ежегодно дарят новогодние подарки. Еще 41% компаний дарит подарки детям сотрудников - чаще всего это конфеты или билеты на новогодние мероприятия.