Россияне смогут защитить свои пенсии от недобросовестных страховщиков

Документ направлен на защиту интересов граждан при неправомерном переводе пенсионных средств.

Как отметил, комментируя инициативу, спикер Госдумы Вячеслав Володин, в ряде случаев люди узнают о том, что их пенсионные накопления незаконно переведены из одного негосударственного пенсионного фонда в другой. Такие граждане иногда подают в суд, выигрывают процесс, но вернуть доход от инвестиций так и не могут.

Только в 2015-2019 годах, по его данным, они потеряли 108,4 млрд рублей на таких досрочных переходах.

Проект гласит: если суд признает судом договор об обязательном пенсионном страховании недействительным, то страховщики, от которых были переведены пенсионные накопления, будут обязаны возвращать гражданину сумму изъятого при досрочном переходе инвестиционного дохода. Средства должны быть возвращены из резерва по обязательному пенсионному страхованию.