Российские и китайские СМИ укрепляют сотрудничество

Китайско-российский форум новых медиа 2021 прошел 22 ноября в Москве и Пекине в формате видеоконференции. Представители главных управлений сети Интернет, новых медиа, предприятий сферы Интернет Китая и России, а также специалисты и ученые в рамках главной темы "Содействие обмену опытом и взаимообучению в сфере новых медиа. Углубление практического сотрудничества" совместно обсудили тенденции развития новых медиа, инновации, сотрудничество и многое другое. С вступительным словом на форуме выступили заместитель директора администрации по надзору за киберпространством КНР Ню Ибин, заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Бэлла Черкесова, член постоянного комитета НПКСК, директор редакции и главный редактор China Daily Чжоу Шучунь.

Ню Ибин напомнил, что Китайско-российский форум новых медиа проводится уже 5 лет. И активно претворяет в жизнь важные договоренности Председателя КНР Си Цзиньпина и Президента России Владимира Путина, став авторитетной платформой для диалога, контактов и сотрудничества новых медиа и предприятий сферы Интернет Китая и России. В нынешнем году отмечается 20-ая годовщина подписания "Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой". И медиа Китая и России должны руководствоваться развитием китайско-российских отношений, вступающих в новую эпоху, следовать времени и тенденциям, быть "драйверами" концепции мультилатерализма, совместными усилиями обеспечивать международный порядок в киберпространстве, защищать беспристрастность и справедливость, развивать общечеловеческие ценности.

Фото: предоставлено Chinadaily.com.cn

Ню Ибин также представил 5 рекомендаций о развитии отношений между китайскими и российскими медиа: защита общих ценностей, ускорение реформы системы глобального управления; развитие сотрудничества в области распространения информации, формирование справедливого международного порядка мировой массовой информации; укрепление гуманитарных обменов, стимулирование культурного взаимообучения Китая и России; сохранение инновационного лидерства, укрепление основных конкурентных преимуществ; развитие роли платформы, помощь во внедрении результатов сотрудничества.

Фото: предоставлено Chinadaily.com.cn

Бэлла Черкесова дала высокую оценку активным обменам между китайскими и российскими медиа. Стороны регулярно проводят форумы новых медиа, китайско-российские телевизионные недели и другие мероприятия. Даже в период эпидемии количество проектов двустороннего сотрудничества увеличивалось. Бэлла Мухарбиевна подчеркнула, что китайские и российские медиа должны укреплять согласованность, своевременно распространять объективные и достоверные сведения. Стороны не должны довольствоваться достигнутыми результатами сотрудничества. Необходимо укреплять обмены опытом, способствовать выходу сотрудничества между китайскими и российскими медиа на новый уровень.

Фото: предоставлено Chinadaily.com.cn

Чжоу Шучунь в свою очередь отметил, что оказавшись под влиянием пандемии коронавируса и больших перемен, мир вступил в период нестабильности. В новых условиях необходимо расширять пространство контактов китайских и российских медиа, повышать качество сотрудничества, касающееся не только развития китайско-российских отношений, но и требований эпохи, таких как обеспечение региональной стабильности, мира во всем мире и создания Сообщества единой судьбы человечества. Чжоу Шучунь внес 4 рекомендации: развитие высококачественного содержания сотрудничества, сохранение высокого уровня взаимного доверия в сотрудничестве, реализация инновационного сотрудничества, соответствующего высоким стандартам, а также стимулирование диверсификации и открытости сотрудничества.

Фото: предоставлено Chinadaily.com.cn

Посол России в Пекине Андрей Денисов заявил, что китайско-российский форум новых медиа занимает важное место в поддержании связей между СМИ двух стран, и уже давно стал эффективной площадкой для установления двусторонних деловых контактов между участниками российского и китайского медиарынка.

Углубление сотрудничества между СМИ - это важная составляющая стратегического сотрудничества и гуманитарных обменов Китая и России, отметил советник Департамента Европы и Центральной Азии МИД КНР Чжан Вэйли. Новые медиа имеют широкую зону покрытия, высокую эффективность распространения информации и высокий уровень интерактивности. В настоящее время новые медиа являются не только мощным резервом сферы СМИ, но и основной ее силой. В нынешнем году стороны достигли ряда важных результатов сотрудничества в таких сферах как взаимодействие новых медиа, контроль Интернет-контента и т.д. Китай высоко оценивает эти результаты. Стороны должны воспользоваться моментом для дальнейшего углубления сотрудничества. Для этого имеются широкие возможности. Чжан Вэйли поделился своими мнениями о китайско-российских отношениях, защите беспристрастности и справедливости, сделав акцент на внедрении инноваций и строгом контроле киберпространства.

Фото: предоставлено Chinadaily.com.cn

Начальник отдела международного сотрудничества МИА "Россия сегодня" Василий Пушков заявил: "Наше агентство уделяет большое внимание развитию международного медиасотрудничества, и здесь нашим основным партнером всегда был и остаётся Китай". По мнению Пушкова, развитие интернационализации и диверсификации, обмены новостным контентом с более богатым содержанием, а также реализация совместных международных проектов являются надежной основой для создания единого информационного пространства.

Лика Гергедава, руководитель отдела спецпроектов ФГБУ "Редакция "Российской газеты", в своем выступлении отметила, что российская аудитория уделяет повышенное внимание новостям о Китае, важной составляющей которых являются такие отрасли как IT, инвестиции, электронная торговля и т.д. Дружественные отношения между нашими странами позволяют создавать проекты, которые знакомят российских пользователей с китайской культурой, экономикой, технологичными решениями. У "Российской газеты" богатый опыт сотрудничества с китайскими СМИ. Цифровизация "РГ" шла все эти годы "естественным путем" вместе с развитием сайта. Газета выделяет для себя три основных направления: персонализация контента под интересы пользователей, адаптация контента под каждую соцсеть и мессенджеры, кратный рост видео-контента.

Фото: предоставлено Chinadaily.com.cn

Генеральный директор Международного радио Китая Фань Цзяньпин отметил, что в глобальной цепи распространения информации средства массовой информации и платформы информационной интеграции задают тренды и ориентиры для формирования общественного мнения. Однако, восприятие других стран интернет-пользователями по-прежнему остается ограниченным, а иногда даже односторонним. Между Китаем и Россией сохраняется традиционная дружба. Страны имеют идентичные или схожие мнения по многим международным вопросам. Китай и Россия повышают уровень взаимопонимания между народами. Вне всяких сомнений, Интернет-СМИ должны сыграть особую роль в этом направлении работы. В дальнейшем Интернет-СМИ Китая и России могут предпринять попытки по развитию сотрудничества в таких сферах как совместное использование контента, подбор тем, раскрытие интернет-адресов и т.д.

Руководитель представительства ИТАР-ТАСС в Пекине Андрей Кириллов рассказал о ведущей роли информагентства в развитии сотрудничества между медиа Китая и России. В Китае ТАСС работает с 1937 года. ТАСС стоял у колыбели Китайской Народной Республики. Новая страница в летописи нашего взаимодействия с китайскими СМИ открылась в последние полтора-два десятилетия. В скором времени начнутся Зимние Олимпийские игры 2022 в Пекине. Андрей Кириллов также выразил уверенность в том, что новые технологии очень помогут нам в освещении предстоящих Зимних Олимпийских игр-2022, к которым сотрудники ТАСС также готовятся во взаимодействии с китайскими партнерами.

Главный исполнительный директор медиагруппы NetEase Ли Ли заявила, что на платформе NetEase китайско-российским дипломатическим отношениям уделяется повышенное внимание. Согласно рейтингу поисковых запросов в новостном приложении NetEase, на первых позициях находятся такие ключевые слова как "российский туризм", "российские деликатесы", "торгово-экономические связи с Россией". Китайские пользователи Интернета имеют глубокие знания о России, что способствует контактам и торгово-экономическому сотрудничеству Китая и России.

Директор по связям с общественностью SPBTV Денис Перепелицын сообщил, что, согласно анализу данных, в последние годы наблюдается стремительное повышение интереса российской аудитории к китайским телевизионным программам. Большое количество россиян посмотрело китайский документальный фильм о борьбе с эпидемией. В России пользуются популярностью китайские развлекательные телепрограммы. В этом году был востребован общественно-политический контент. 100-летие Коммунистической партии и связанные с ним мероприятия заинтересовали российскую аудиторию. Наряду с распространением китайских телепрограмм в России, SPB TV демонстрирует в Китае российские фильмы и телепрограммы, которые также набирают большое количество просмотров.

В период проведения форума, новые медиа Китая и России приняли "Консенсус российских и китайских новых медиа 2021". В "Консенсусе" российские и китайские новые медиа договорились акцентировать внимание на общих интересах двух стран, углублять культурные обмены между странами, укреплять общественную основу двусторонних межгосударственных отношений, а также содействовать развитию взаимного доверия России и Китая, также стороны договорились расширять сферы сотрудничества, создавать новые методы работы, внедрять новое содержание репортажей, совершенствовать механизмы сотрудничества, с целью дальнейшего повышения авторитета китайских и российских новых медиа. Российские и китайские новые медиа приветствуют развитие и внедрение информационных технологий нового поколения. Представители китайских и российских медиа - руководитель Представительства МИА "Россия сегодня" в КНР: г. Пекин Алексей Савицкий и генеральный директор международной группы по распространению информации ООО "CCTV international" И Вэй - совместно огласили "Консенсус".

Форум прошел под руководством Администрации по надзору за киберпространством КНР и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Форум организован совместно редакцией газеты China Daily и китайским Фондом Развития Интернета при участии сайта газеты China Daily.

Материалы предоставлены Chinadaily.com.cn