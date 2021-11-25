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25.11.2021 20:18
Рубрика: Экономика

Российское вино вытесняет с полок винные напитки и крепкий алкоголь

Текст: Татьяна Карабут
Российская газета - Федеральный выпуск № 269(8620)
Бутылку российского вина приличного качества можно купить до 1 тысячи рублей и даже до 500 рублей. Минпромторг и Роскачество подвели итоги ежегодного исследования "Винный гид России" - 2021. Две трети вин (430 образцов) получили оценки выше 78 баллов.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Это рекордный показатель, до этого такую высокую планку преодолевали только меньше половины исследуемых вин, рассказал статс-секретарь, заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов. По его словам, средняя цена бутылки изучаемого вина составляла 430-440 рублей, а самое дешевое вино стоило около 150 рублей.

Фото: Медиакорпорация Китая
Минсельхоз планирует увеличить площади виноградников на 35% к 2030 году

Виктор Евтухов отметил, что продажи винодельческой продукции за январь-октябрь 2021 года заметно выросли в сравнении с аналогичным периодом 2020 года: шампанского и игристых вин - на 8,36%, ликерных вин - на 12,13%. При этом снижается потребление крепкого алкоголя. В связи со вступлением в силу закона о виноградарстве и виноделии, который запрещает использовать импортные виноматериалы для изготовления российского вина, наблюдается падение спроса на винные напитки - их продажи за 10 месяцев этого года снизились на 41,2%. Они по новому закону относятся к категории "Не является вином".

"На эту маркировку на полках магазинов обращают внимание покупатели и отказываются от приобретения сомнительной продукции. "Шмурдяк" уходит с рынка и заменяется хорошим качественным российским вином", - считает Евтухов.

В этом году есть риски снижения производства вина из-за запрета использовать импортные виноматериалы, признала заместитель министра сельского хозяйства Оксана Лут. Кроме того, российских виноделов подвела погода. Тем не менее минсельхоз ожидает урожай винограда на уровне прошлого года - около 680 тысяч тонн. Таким образом производство вина именно из российского винограда составит около 44 млн декалитров.

Чтобы увеличить производство собственного винограда, ведомство разрабатывает федеральный проект, на который будет выделяться от 2,4 до 3,3 млрд рублей ежегодно, сказала Лут. Проект рассчитан на 2022-2030 годы. По его итогам планируется увеличить площади отечественных виноградников на 35%. "То есть мы стремимся увеличиться к нашей площади виноградников, которые были в советский период", - пояснила замминистра.

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