Росстат начнет собирать данные по устойчивому развитию в 2022 году

Собирать и обрабатывать данные по устойчивому развитию (ESG) Росстат готов начать в 2022 году. Об этом журналистам сообщил глава статистического ведомства Павел Малков во время IV международного научного форума "Шаг в будущее: искусственный интеллект и цифровая экономика", который проводит Российский экономический университет имени Плеханова (РЭУ).

"Мы обсуждаем с партнерами набор показателей, которые им нужны, - сказал Павел Малков. - Точный срок пока назвать не могу, но, думаю, речь идет о начале следующего года".

Переход к экологическому, социальному и корпоративному управлению (ESG) определит новый уклад жизни и экономики, на рынке труда возникнут новые профессии, изменится энергетический баланс, появятся новые товары для мировой торговли, ранее сказал "РГ" ректор РЭУ Иван Лобанов. По его мнению, следование этим принципам поможет всему миру добиться, в том числе, целей по предотвращению изменения климата, а компаниям - привлекать выгодное финансирование и лучших сотрудников.