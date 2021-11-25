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25.11.2021 13:40
Рубрика: Экономика

Ростуризм поддержал перенос обязательств турфирм по отменам на 2022 год

Текст: Нина Егоршева
Ростуризм выступил за продление до конца 2022 года предоставленной правительством отсрочки туроператорам по турам, перенесенным из-за пандемии в прошлом году. Как сообщили в ведомстве, на сегодняшний день турфирмы закрыли уже более 80% долгов перед туристами. Оставшиеся обязательства - это большей частью туры в Европу и Юго-Восточную Азию.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Для их выполнения необходимо открытие ряда стран для международных поездок. Мы надеемся, что для российских вакцинированных туристов большинство популярных стран Европы и Юго-Восточной Азии откроются в течение 2022 года. Поэтому с учетом того, что сегодня ситуация с коронавирусом остается непростой, мы выступаем за продление переноса обязательств по несостоявшимся турам в закрытые страны до конца следующего года. Это позволит туроператорам продолжать работать и выполнять обязательства перед туристами", - подчеркнули в Ростуризме и добавили, что данная позиция согласована с ключевыми ведомствами, включая Роспотребнадзор.

Турбизнес просит отсрочить исполнение обязательств по аннулированным турам

Минувшим летом правительство РФ приняло решение об отсрочке обязательств перед теми туристами, которые приобрели туры до 31 марта 2020 года и не смогли выехать из-за пандемии. По действующему постановлению, туркомпании должны были отправить туристов в туры взамен несостоявшихся или вернуть деньги до конца декабря 2021 года.

"За время действия отсрочки долг перед туристами сократился в шесть раз, с 44 до семи млрд рублей. Отправиться на отдых или получить деньги обратно смогли порядка 1,1 млн человек. При этом около половины туроператоров полностью выполнили свои обязательства перед туристами, а туроператорский рынок избежал массовых банкротств", - сообщили в Ростуризме.

Тем не менее уточняется, что в 2021 году, в основном из-за закрытия Турции весной, образовалось еще 18 млрд рублей долга. В Ростуризме рассчитывают, что он будет полностью погашен к осени 2022 года.

Ранее директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко предупредил, что, если туристы, которые захотят обратно получить свои деньги до 31 декабря, одновременно придут к туроператорам, обанкротиться может до 60% компаний, работающих на выездном рынке.

Экономика Туризм Экономика Бизнес Правительство Минэкономразвития Ростуризм

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