Ростуризм поддержал перенос обязательств турфирм по отменам на 2022 год

Ростуризм выступил за продление до конца 2022 года предоставленной правительством отсрочки туроператорам по турам, перенесенным из-за пандемии в прошлом году. Как сообщили в ведомстве, на сегодняшний день турфирмы закрыли уже более 80% долгов перед туристами. Оставшиеся обязательства - это большей частью туры в Европу и Юго-Восточную Азию.

"Для их выполнения необходимо открытие ряда стран для международных поездок. Мы надеемся, что для российских вакцинированных туристов большинство популярных стран Европы и Юго-Восточной Азии откроются в течение 2022 года. Поэтому с учетом того, что сегодня ситуация с коронавирусом остается непростой, мы выступаем за продление переноса обязательств по несостоявшимся турам в закрытые страны до конца следующего года. Это позволит туроператорам продолжать работать и выполнять обязательства перед туристами", - подчеркнули в Ростуризме и добавили, что данная позиция согласована с ключевыми ведомствами, включая Роспотребнадзор.

Минувшим летом правительство РФ приняло решение об отсрочке обязательств перед теми туристами, которые приобрели туры до 31 марта 2020 года и не смогли выехать из-за пандемии. По действующему постановлению, туркомпании должны были отправить туристов в туры взамен несостоявшихся или вернуть деньги до конца декабря 2021 года.

"За время действия отсрочки долг перед туристами сократился в шесть раз, с 44 до семи млрд рублей. Отправиться на отдых или получить деньги обратно смогли порядка 1,1 млн человек. При этом около половины туроператоров полностью выполнили свои обязательства перед туристами, а туроператорский рынок избежал массовых банкротств", - сообщили в Ростуризме.

Тем не менее уточняется, что в 2021 году, в основном из-за закрытия Турции весной, образовалось еще 18 млрд рублей долга. В Ростуризме рассчитывают, что он будет полностью погашен к осени 2022 года.

Ранее директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко предупредил, что, если туристы, которые захотят обратно получить свои деньги до 31 декабря, одновременно придут к туроператорам, обанкротиться может до 60% компаний, работающих на выездном рынке.