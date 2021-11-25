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25.11.2021 20:00
Рубрика: В мире

С карт "Мир" теперь можно отправить перевод в Таджикистан

Текст: Анастасия Алексеевских
Российская газета - Федеральный выпуск № 269(8620)
С карт "Мир" теперь можно отправить перевод в Таджикистан. Отечественная платежная система в партнерстве с местной системой "Корти Милли" запустила трансграничные переводы с карты на карту. Об этом "Российской газете" рассказали в пресс-службе Национальной системы платежных карт (НСПК).
Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости

В НСПК уточнили, что из России с карт "Мир" уже можно отправить перевод на карты "Корти Милли" ГСБ РТ "Амонатбанка", опцию поддерживают Альфа-Банк, Сбербанк, Тинькофф Банк. Сервис доступен на сайте или в мобильном приложении, нужно знать только номер карты получателя.

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"Россиянам новация мало что даст, а вот для жителей Таджикистана, работающих в России, это значительно упростит переводы денег на родину, - отметил управляющий директор рейтинговой службы Национального рейтингового агентства Сергей Гришунин. - По данным Нацбанка Таджикистана, в 2020 году валовой внутренний продукт (ВВП) страны составил 7,3 млрд долл. За то же время физлица перевели из России в республику 1,41 млрд долл. - почти 20% ВВП Таджикистана".

Денежные переводы мигрантов составляют почти 20% ВВП Таджикистана 

В прошлом году НСПК запустила партнерство с платежной системой ЭЛКАРТ (Киргизия), в этом - с БЕЛКАРТ (Беларусь). Сотрудничество с "Корти Милли" со стороны НСПК - правильный стратегический шаг, считает Гришунин. "Мир" как молодая платежная система на глобальном рынке пока еще не может конкурировать с Visa и Mastercard. "Мир" сталкивается со "стеклянными геополитическими" барьерами, так как западные банки с учетом постоянной угрозы санкций не будут признавать карты, выпущенные этой системой, поэтому оправданный путь развития - ориентация на дружественные России страны с существенными денежными переводами из РФ к ним".

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