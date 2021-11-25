Saxo Bank спрогнозировал курс рубля и цену на нефть в 2022 году

В первом квартале следующего года цены на нефть могут достигнуть отметки в 100 долларов за баррель и даже выше. Об этом рассказал директор по инвестициям Saxo Bank Стин Якобсен.

"Я не удивлюсь, если цена на нефть будет выше 100 долларов за баррель. Это мы точно увидим в первом квартале 2022 года", - цитирует его РИА Новости.

Российская валюта, в свою очередь, укрепится до 69-70 рублей за доллар, прогнозирует эксперт. По его словам, этому будут способствовать высокие цены на энергоносители и политика Банка России по снижению инфляции.

Ранее топ-менеджер в области финансовых коммуникаций и КСО Андрей Лобода предположил, что при сохранении всех факторов поддержки в 2022 году доллар может снизиться к 65-68 рублям.