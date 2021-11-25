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25.11.2021 00:01
Рубрика: Экономика

Счетная палата нашла способ борьбы с нелегальными сигаретами

Текст: Татьяна Карабут
Российская газета - Федеральный выпуск № 268(8619)
Доля нелегальных сигарет в России увеличивается на фоне растущих акцизов. Счетная палата (СП) предлагает отдать часть доходов от акцизов на табак регионам, чтобы они были заинтересованы в борьбе с нелегальной продукцией.

Ставка акциза на сигареты в 2016-2020 годах была увеличена на 59,1%. А объем проданных сигарет сократился почти на 28%, говорится в материалах СП. На снижение производства повлияли также отказ части населения от курения, переход на электронные сигареты и рост продаж нелегальной табачной продукции, с которой не поступает акциз в федеральный бюджет, поясняют в СП.

Фото: Константин Михальчевский \ РИА Новости
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По оценке международного агентства Kantar TNS Russia, доля нелегальных продаж выросла более чем в 10 раз и достигла 10,7% в 2021 году. По данным минпромторга, на ноябрь 2021 года этот показатель составляет 11,5%. Главной причиной роста нелегального оборота в СП называют значительную разницу в ставках на сигареты со странами ЕАЭС - от 39% до 50%. К нам везут дешевые сигареты из соседних стран. Если отдать часть доходов от акцизов на табак в регионы, у них появится стимул бороться за легальность своих рынков, считают в СП.

Но в минфине скептически относятся к этой идее. Перераспределение доходов в пользу региональных бюджетов может повлечь рост налогового потенциала наиболее обеспеченных регионов и, как следствие, увеличение разрыва в уровне бюджетной обеспеченности между субъектами. Ведь около 90% производства табачной продукции сосредоточено на территории лишь пяти регионов, а существенная часть населения живет в наиболее обеспеченных регионах, на которые приходится и значительная часть розничных продаж табачной продукции, поясняет директор департамента доходов минфина России Елена Лебединская. Кроме того, непонятно, откуда в этом случае компенсировать выпадающие доходы федерального бюджета.

Экономика Товары и цены Госфонды и контрольные органы Счетная палата Алкоголь и табак

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