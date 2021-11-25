Сенатор: Проволочки с "СП-2" должны больше волновать ЕС, чем Россию

Газопровод "Северный поток-2" больше нужен Европе, а не самой России, считает заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

По мнению сенатора, президент США Джо Байден пытается заблокировать санкции против Nord Stream 2, так как понимает его необходимость для ФРГ и не хочет испортить отношения с ее новым правительством, поскольку это может серьезно ослабить позиции Вашингтона в НАТО и внутри Евросоюза.

"Тем более сейчас меняется конструкция немецкого правительства, решения могут быть самые разные. И Байден хочет хотя бы сделать вид, что учитывает интересы своих зарубежных коллег. Но вообще, когда мы начинаем так сильно интересоваться этим вопросом, складывается ложное представление, что нам "Северный поток-2" нужен больше всех в этом мире. Хотя мы строили его именно потому, что нужен он был Европе", - сказал Климов онлайн-изданию "Лента.ру".

Сенатор подчеркнул, что Россия не навязывает свой газ, а идет навстречу европейскому бизнесу и руководству, обеспечивая им устойчивую подачу энергоресурсов.

"Конечно, чем больше мы влезаем в эту историю, тем жальче становится потраченных денег, потраченного времени. Но даже с такой точки зрения все это должно волновать нас меньше, чем европейских партнеров", - добавил Климов.