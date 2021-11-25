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25.11.2021 13:14
Рубрика: Власть

Сенатор: Проволочки с "СП-2" должны больше волновать ЕС, чем Россию

Текст: Дмитрий Гончарук

Газопровод "Северный поток-2" больше нужен Европе, а не самой России, считает заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

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По мнению сенатора, президент США Джо Байден пытается заблокировать санкции против Nord Stream 2, так как понимает его необходимость для ФРГ и не хочет испортить отношения с ее новым правительством, поскольку это может серьезно ослабить позиции Вашингтона в НАТО и внутри Евросоюза.

"Тем более сейчас меняется конструкция немецкого правительства, решения могут быть самые разные. И Байден хочет хотя бы сделать вид, что учитывает интересы своих зарубежных коллег. Но вообще, когда мы начинаем так сильно интересоваться этим вопросом, складывается ложное представление, что нам "Северный поток-2" нужен больше всех в этом мире. Хотя мы строили его именно потому, что нужен он был Европе", - сказал Климов онлайн-изданию "Лента.ру".

Сенатор подчеркнул, что Россия не навязывает свой газ, а идет навстречу европейскому бизнесу и руководству, обеспечивая им устойчивую подачу энергоресурсов.

"Конечно, чем больше мы влезаем в эту историю, тем жальче становится потраченных денег, потраченного времени. Но даже с такой точки зрения все это должно волновать нас меньше, чем европейских партнеров", - добавил Климов.

Власть Работа власти Внешняя политика Законодательная власть Совет Федерации Газопровод "Северный поток-2"

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