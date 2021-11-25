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25.11.2021 12:15
Рубрика: Общество

Сенатор-врач: Вакцины от ковида надо взаимно признать в рамках ЕАЭС

Текст: Дмитрий Гончарук
Если в России признают зарубежные сертификаты о вакцинации, то это стало бы хорошим примером для наших партнеров. Такое мнение высказал сенатор, заслуженный врач РФ Владимир Круглый.

Ранее стало известно, что депутаты Госдумы от фракции ЛДПР подготовили поправки к законопроектам о QR-кодах. Они предлагают выдавать цифровые сертификаты привитым иностранными вакцинами и тем, кто переболел COVID-19 "неофициально".

Фото: Лев Федосеев/ТАСС
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"Моя точка зрения - нужно срочно взаимное признание вакцин в рамках ЕАЭС", - сказал Круглый РИА Новости.

Сенатор считает, что к такой мере следует прибегнуть без проволочек, поскольку люди испытывают значительные неудобства. Он также добавил, что "было бы хорошим примером признать сертификат о любой вакцинации, признанной в иностранных государствах, без принципа взаимности".

Круглый пояснил, что речь не идет о применении вакцин на территории других государств, а о признании факта вакцинации. Законодатель подчеркнул, что не нужно политизации в этом вопросе.

Владимир Круглый прокомментировал и инициативу выдавать сертификат тем, у кого есть антитела к коронавирусу. "Если человек неофициально переболел, и у него есть антитела, и врачи не рекомендуют ему пока прививаться, надо дать возможность главному санитарному врачу субъекта РФ выдавать QR-код", - полагает он.

Общество Здоровье Законодательная власть Совет Федерации Международные организации Евразийский экономический союз (ЕАЭС) Пандемия коронавируса COVID-19

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