Spotify тестирует короткие видео в стиле TikTok

Пользователь Twitter Крис Мессина обнаружил эту функцию в тестовой сборке приложения для iOS. Она работает точно по такому же принципу, как TikTok, Instagram Reels и другие аналоги.

В Spotify заявили, что регулярно проводят тестирование различных функций, которые призваны упростить взаимодействие пользователей с приложением. "Далеко не все из них не добираются до релиза", - отметили в компании.