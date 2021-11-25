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Spotify тестирует короткие видео в стиле TikTok

Текст:   Иван Черноусов
25.11.2021,  
18:29
Музыкальный стриминговый сервис Spotify тестирует короткие видеоролики. Об этом пишет издание TechCrunch.
Фото: : iStock Фото: : iStock
Фото: : iStock

Пользователь Twitter Крис Мессина обнаружил эту функцию в тестовой сборке приложения для iOS. Она работает точно по такому же принципу, как TikTok, Instagram Reels и другие аналоги.

Появилось приложение для видеозвонков без ограничений

В Spotify заявили, что регулярно проводят тестирование различных функций, которые призваны упростить взаимодействие пользователей с приложением. "Далеко не все из них не добираются до релиза", - отметили в компании.