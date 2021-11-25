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25.11.2021 20:23
Рубрика: Экономика

Суда с продуктами и стройматериалами застряли на Севморпути

Текст: Евгений Гайва
Российская газета - Федеральный выпуск № 269(8620)
Транспортный коллапс на Дальнем Востоке дошел до Северного морского пути (СМП). Жители Крайнего Севера рискуют остаться без продуктов и товаров первой необходимости, а важные стройки - встать без материалов. Суда не могут пройти по СМП из-за отсутствия ледоколов, рассказали "РГ" в логистических компаниях. В госкорпорации "Росатом", выступающей оператором СМП, проблему признают и обещают ее решить до конца декабря.
Суда с грузами для Крайнего Севера ждут ледоколов, пока те исполняют долгосрочные контракты с крупными компаниями. Фото: kadnikovvalerii / istock Суда с грузами для Крайнего Севера ждут ледоколов, пока те исполняют долгосрочные контракты с крупными компаниями. Фото: kadnikovvalerii / istock
Суда с грузами для Крайнего Севера ждут ледоколов, пока те исполняют долгосрочные контракты с крупными компаниями. Фото: kadnikovvalerii / istock

В акватории СМП работают три атомных ледокола - "Ямал", "Таймыр" и "Вайгач", под управлением входящего в "Росатом" ФГУП "Атомфлот", пояснили "РГ" в дирекции Севморпути "Росатома". "В начале декабря к ним присоединится атомоход "50 лет Победы", а затем - головной универсальный атомный ледокол "Арктика" проекта 22220", - указали в госкорпорации. Уже девять судов покинули акваторию СМП, благодаря оперативным действиям "Атомфлот". Еще шесть судов ожидают проводку, а три судна двинулись в путь.

Фото: Самуэль Мохсон/РИА Новости
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Лед в этом году начал образовываться в некоторых районах восточной части СМП на две недели раньше обычного. Судовладельцы оказались к этому не готовы и не заказали своевременно ледокольное сопровождение, поясняют в "Росатоме". "Атомфлот" предпринимает все меры для вывода судов из акватории Севморпути. Но одновременно необходимо выполнить долгосрочные конгтракты и обеспечить вывод судов в западной части СМП, заметили в госкорпорации.

На эти обстоятельства указывают и логистические компании. "В адрес ФГУП "Атомфлот" неоднократно отправлялись уведомления, на что получен ответ, что технической возможности оказать услуги по ледокольному обеспечению не имеется", - рассказывает менеджер одной из компаний.

Часть ледоколов занята выполнением контрактов с крупными российскими нефтяными, металлургическими компаниями, другие сопровождают иностранные суда. Инфраструктура оказалась не готова к росту грузопотока, считают перевозчики. Из-за задержки доставки грузов, например, для капремонта взлетно-посадочной полосы аэропорта Певек или строительства ЛЭП "Певек-Билибино", стройки затянутся, их стоимость вырастет.

Лед в некоторых районах Севмор­ пути в этом году начал образовы­ваться на две недели раньше 

Источник, близкий к федеральным органам власти, пояснил "РГ", что главной причиной такой ситуации стал дефицит ледоколов. Проблема решится к 2025 году, когда построят дополнительные ледоколы, и навигация по СМП станет круглогодичной. Подвижки есть - в октябре 2020 года приняли головной атомный ледокол "Арктика". По этому проекту строят еще четыре судна. Но пока придется изыскивать другие возможности доставки грузов, например, автотранспортом по зимнику от Магадана.

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